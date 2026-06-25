Предстои Българската независима енергийна борса да въведе spread blocks продукти, разработени специално за улеснение на съоръженията за съхранение на енергия

Наличието на около 7500 мегавата (по публични данни от платформата нa ENTSO-E) инсталирани соларни и вятърни мощности, както и над 3500 MW системи за съхранение на електрическа енергия (ССЕЕ) към месец май, както и десетки проекти за изграждане на нови подобни съоръжения, променя структурата и начина на функциониране на електроенергийния пазар. Въпреки това обаче продължават и значителните флуктуации в цената на електроенергията, търгувана на пазарните сегменти на Българската независима енергийна борса (БНЕБ ЕАД).

Основните проблеми пред проектите от ВЕИ и батерии са свързани с инфраструктурата като капацитет, мястото на присъединяване и отчасти все още тромавите административни процеси основно за ВЕИ проектите. Енергията от възобновяеми енергийни източници без присъединени към тях батерии предполага повишена волатилност на цените на електроенергията.

Тъй като производството на тази енергия е променливо и зависи пряко от метеорологичните условия, пазарът преминава от периоди на свръхпредлагане (с нулеви или отрицателни цени) към периоди, в които ВЕИ мощностите не работят

Това обстоятелство не е непременно дефект на пазара. Отрицателната цена е сигнал, че в конкретния момент има повече производство, отколкото системата може да потреби, изнесе, ограничи или съхрани.

Именно тук се откроява ролята на системите за съхранение на електроенергия. В известна степен те създават допълнително търсене в часовете с ниски цени, когато зареждат, както и допълнително предлагане в часовете с високи цени, когато отдават електроенергия. Теоретично това би трябвало да има балансиращ ефект, да повиши част от най-ниските обедни цени и да намали най-високите вечерни. Невинаги обаче наблюдаваме подобни развития. Истината е, че за да се компенсират пиковете и спадовете, са необходими както балансиращи, така и базови, но достатъчно гъвкави производствени мощности. Тази необходимост е характерна за цяла Европа, не само за България.

Технологичният подход за акумулиране на излишна енергия с цел последващото ѝ използване чрез зареждане при ниски цени и продажба при по-високи е ключов в енергийната система. Той обаче е постижим при наличие на цялостно изградена и интегрирана мрежа и свързаност.

Преминаването към 15-минутни интервали на търговия е съществен момент в продължаващото развитие на пазара. В рамките на един час могат да възникнат значителни отклонения, докато по-краткият интервал позволява на търговците и производителите по-гъвкаво да реагират спрямо прогнозите и своите нужди и да настроят системите за ефективно изпълнение на търговските си стратегии.

Освен по-кратките интервали на доставка в тази среда особено значение имат продуктите spread blocks, които енергийната борса предстои да въведе. Те са блокови продукти, разработени специално за улеснение на съоръженията за съхранение на енергия.

При т.нар. spread blocks операторът на батерия може да обвърже блокова оферта за покупка с блокова оферта за последваща продажба

и да зададе минималната ценова разлика, при която операцията ще има икономически смисъл. Двете сделки се изпълняват заедно или изобщо не се изпълняват. Това минимизира риска батерията да “купи” електроенергия, без да има възможност да я “продаде” при необходимата минимална ценова разлика.

На регионалния пазар България е лидер по внедряване на системи за съхранение и това може да бъде изключително предимство. Благодарение на добрата междусистемна свързаност страната има потенциал да поема част от дневния излишък в региона и да връща електроенергия в часовете на повишено потребление.

Формално европейският пазар вече е интегриран чрез пазарните обединения “Ден напред” и “В рамките на деня”. Независимо от този факт

Югоизточна Европа продължава в определени моменти да се държи като ценови остров

Причините са технически: недостатъчен междусистемен капацитет, вътрешни мрежови ограничения, ремонти и аварии, различна структура на производството и недостиг на гъвкави мощности.

Ето защо единният енергиен пазар не може да бъде постигнат само чрез уеднаквени правила и общ алгоритъм за изчисляване на цените. Нужни са реални инвестиции в мрежите, по-голям разполагаем капацитет за пренос на енергия между отделните тръжни зони, по-добра координация между операторите и достатъчно конкуренция и ликвидност.

Наред с увеличаване на преносния капацитет на мрежите батериите са важна част от решението, но не и цялостното. Но не може да отречем, че те са основата на все по-мащабния технологичен подем в световната енергийна индустрия. Слънчевата и вятърната енергия се развиват все по-бързо, осигурявайки над една трета от енергийния микс в Европа. Това е началото на промяна, при която чистата енергия ще отговаря на нуждите на нарастващото търсене. Именно инвестициите в производствени мощности от ВЕИ и съоръжения за съхранение на електрическа енергия, които да подпомагат маневрените базови мощности, ще имат като ефект ограничаването на сутрешните и вечерните пикови цени. От друга страна, инвестициите в преносните мрежи на ЕС са необходими за постигането на целта за обединен пазар на електроенергия в Европа, който да постига т. нар. социално поносима цена, изчислена чрез алгоритъма Euphemia за всяка страна, член на ЕС.