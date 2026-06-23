Индивидуалният опит се превръща в организационен капитал и остава в дружеството след смяна на поколенията

В ядрената енергетика знанието не е просто част от обучението на екипа, а елемент от безопасността. В АЕЦ “Козлодуй” опитът на специалистите е натрупван повече от пет десетилетия. Част от него може да се опише в инструкции, процедури и учебни програми. Друга част обаче се изгражда с години работа в реална среда - в начина, по който се разчитат показанията на оборудването, в реакцията при промяна на параметри, в преценката кога една ситуация изисква стандартно действие и кога трябва по-дълбок анализ. Затова в централата гледат на управлението на знания не като на административна задача, а като на корпоративен ресурс с пряко значение за надеждната и безопасна работа на ядрените мощности.

Ядрената индустрия има много дълъг жизнен цикъл, хоризонтът е десетилетия. На площадката на АЕЦ “Козлодуй” могат да се видят почти всички етапи от този цикъл - подготовка за нови ядрени мощности, дългосрочна експлоатация на 5-и и 6-и блок и извеждане от експлоатация на спрените първи четири блока.

Точно това прави приемствеността критично важна. Между отделните поколения специалисти не бива да има празно място, защото част от най-ценния опит не е в учебниците или в интернет, а е в хората

В централата този риск вече се управлява чрез дигитална трансформация на управлението на знания и наставничеството в АЕЦ “Козлодуй”. В основата е идеята, че натрупаният експертен опит трябва да бъде идентифициран, съхранен, структуриран и предаден навреме.

Процесът е разработен по методология на Международната агенция за атомна енергия, адаптирана към спецификата на централата.

Това означава, че въпросът “какво ще стане, ако ключов специалист напусне” вече не е на ниво предположение. Системата дава възможност да се оцени рискът от загуба на знания, да се посочат потенциални заместници, да се прецени критичността на конкретна длъжност и да се набележат мерки, преди проблемът да е възникнал.

Целевата група включва служители, на които предстои пенсиониране в следващите две години, както и експерти на ключови позиции. Този хоризонт е избран неслучайно - той дава време за подготовка на заместник и за реално предаване на ноу-хау, вместо приемствеността да се прави в последния момент.

Хората с дълъг професионален опит предпочитат личния контакт и практиката, младите очакват бърз достъп до информация. Дигиталната система прави натрупания опит видим и достъпен за младите и свързва двата подхода.

Подходът е близък до класическото управление на риска. Оценява се вероятността даден експерт да напусне и се изчислява какво би било въздействието върху организацията, ако знанията му не бъдат запазени. Най-трудната част при управлението на знания е, че част от тях не се виждат лесно. Едно е да се опише процедура, друго е да се предаде практически опит, натрупан през хиляди смени, ремонти, проверки и технологични ситуации.

Дигиталният модел в АЕЦ “Козлодуй” превръща неформалния опит в управляем процес. Системата позволява да се проследи кой какви знания притежава, колко критични са те за работата на централата и как могат да бъдат предадени. След оценката идва най-важната част - изпълнението на конкретни мерки. Определя се кой предава знанието, кой го приема и как се проследява напредъкът. Така индивидуалният опит постепенно се превръща в организационен капитал, който остава в дружеството и след смяната на поколенията.

Това има значение не само за настоящата експлоатация на 5-и и 6-и блок. Подготовката на нови мощности изисква не само технологии и инвестиции, а и хора, които могат да работят в среда с високи изисквания към безопасност, дисциплина и отговорност.

Наставничеството не е нова практика. Разликата в АЕЦ “Козлодуй” е, че този процес вече не е неформален. Чрез дигиталната платформа въвеждането на нови служители се превръща в структуриран процес и се следи в реално време как напредва подготовката. Коментари, оценки и обратна връзка се въвеждат директно в системата, което позволява да се анализира ефективността на обучението.

Използват се стандартизирани програми, така че всеки новопостъпил служител да получи еднакво високо ниво на подготовка, независимо кой е неговият наставник. Това е важно в организация като АЕЦ, където качеството на подготовката не може да зависи от случайни фактори. Системата обхваща пълен цикъл - от запознаването с работата и ценностите на компанията до практическото въвеждане в конкретната професионална среда. Тя се използва и при стажанти и ученици в дуално обучение, където ранното изграждане на професионални навици е ключово.

Системата изисква потвърждение и обратна връзка за всяка стъпка, което прави процеса прозрачен и проследим.

В централата работят хора с дълъг професионален опит, за които личният контакт и практическата работа са основен начин за предаване на знания. В екипа навлизат млади инженери и специалисти, които очакват бърз достъп до информация, ясна структура и постоянна обратна връзка.

Разликата между тези два подхода не е проблем, ако има механизъм, който ги свързва. Именно такава роля изпълнява дигиталната система. Тя прави натрупания опит видим и достъпен за младите, а на по-опитните специалисти дава признание и ясна рамка, в която да предадат знанията си.

Пълната дигитализация на процеса елиминира значителна част от хартиения документооборот.

Това спестява време, намалява административните стъпки и дава пълна проследимост на задачите. В индустриална среда подобна промяна има значение, защото добрата организация е част от надеждността.

Въведеният в АЕЦ “Козлодуй” модел вече получава и международно признание. Практиките на централата за приемственост, управление на риска от загуба на знания, наставничество и приобщаване на нови служители ще бъдат включени като референтен пример в предстоящо официално ръководство на Международната агенция за атомна енергия.

Това признание идва в момент, в който ролята на АЕЦ “Козлодуй” в българската енергетика остава ключова. През 2025 г. 5-и и 6-и блок са произвели 15 362 268 мегаватчаса електроенергия, а делът на централата в производството на електроенергия в страната е 38,3%.