При фотоволтаичните централи има еднократна инвестиция, минимални оперативни разходи и независимост от цените на изкопаемите горива

Само преди няколко години батериите в енергетиката изглеждаха като технология на бъдещето - твърде скъпа и ограничена за масово приложение. Днес те се превръщат в един от най-важните елементи за управление на електроенергийните системи. При това много по-бързо, отколкото прогнозираха анализаторите.

България не просто следва тази тенденция, а се нареди сред най-бързо развиващите се пазари в Европа - с ръст в системите за съхранение над 1100% за 2025 г. Възходът на батериите е пряко свързан с навлизането на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). През последните години страната увеличи фотоволтаичния си капацитет от около 1000 MW до близо 7000 MW, привличайки над 5 млрд. евро частни инвестиции. Батериите се развиват още по-бързо и към средата на юни 2026 г. достигнаха приблизително 4000 MW / 12 000 MWh, което отново нарежда страната сред лидерите в Европа.

Батериите осигуряват гъвкавост на системата и подпомагат интегрирането на все повече ВЕИ мощности

Резултатите вече са видими на пазара

С нарастването на соларните мощности цените на електроенергията през обедните часове започнаха рязко да спадат. Батериите реагираха на този пазарен сигнал по най-логичния начин – зареждат с евтина електроенергия през деня и я връщат в мрежата вечер, когато потреблението и борсовите цени са най-високи. Това промени из основи начина, по който функционира електроенергийният пазар.

През пролетта на 2026 г. производството от фотоволтаични централи в България на няколко пъти надхвърли моментното потребление на електроенергия в страната през светлата част на деня. В същите часове хиляди мегавати батерии се зареждаха с евтина слънчева енергия, която впоследствие бе използвана след залез-слънце. В няколко поредни вечери през юни системите за съхранение се превърнаха в най-големия източник на електроенергия в страната между 19 и 22 часа – нещо немислимо само преди две години.

Ефектът се усети непосредствено от потребителите. В отделни дни цените на електроенергията в България бяха с между 50 и 150 евро за мегаватчас по-ниски от тези в Румъния – рязък обрат спрямо доскорошната практика страната ни да внася скъпа електроенергия в пиковите вечерни часове.

Защо батериите променят пазара

Бързият ръст на ВЕИ дава нови възможности, но поставя и предизвикателства: как произведената енергия да се използва тогава, когато е необходима, а не само когато грее слънце или духа вятър. Тук батериите играят ключова роля. Те осигуряват гъвкавост на системата и подпомагат интегрирането на все повече ВЕИ мощности. Соларните централи произвеждат електроенергия с ниска себестойност, а батериите я пренасят към вечерните часове, когато потреблението е най-високо. Така двете технологии действат като котва на ценова стабилност. Те намаляват ценовите разлики между отделните часове на денонощието и ограничават необходимостта скъпите въглищни и газови централи да определят пазарната цена. За домакинствата това означава по-ниски сметки, а за индустрията – повече предвидимост и по-добра конкурентоспособност.

По-малко рискове, повече сигурност

Батериите обаче не са важни само за цените. Те са ключови и за сигурността на електроенергийната система. Потреблението има ясно изразени сутрешни и вечерни пикове, а производството от ВЕИ следва метеорологичните условия. Батериите реагират за части от секундата и балансират в реално време разликите между търсенето и предлагането.

Войната в Украйна и конфликтът в Близкия изток показаха колко лесно международната нестабилност може да се превърне в енергийна и ценова криза у дома. Слънцето и вятърът са местни ресурси — те не зависят от доставки, газопроводи или политически конфликти. Никой не може да врътне кранчето на слънцето и вятъра. Когато към тях се добавят батерии, тази местна енергия може да се използва като традиционните електроцентрали — но без разходите за гориво и без геополитическите рискове. Затова разговорът за възобновяемата енергия вече не е само разговор за климата. Той е разговор за конкурентоспособността на икономиката и енергийната автономност на Европа.

Най-голямата пречка е административна

Предизвикателствата пред сектора вече не са технологични, а административни. Най-сериозният риск идва от изцяло местна политика – продуктовите такси за фотоволтаични панели и батерии, определени от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Идеята за рециклиране е правилна по принцип. Проблемът е в размера на таксите, който е необосновано висок и не отговаря на реалните разходи. Ставките в България са в пъти по-високи от тези в сравними европейски държави: 460 евро на тон за соларни панели у нас при 65 евро на тон в Нидерландия и 50 евро на тон в Белгия. МОСВ е определило 2800 евро на тон продуктова такса за литиево-йонни батерии при 200 евро на тон в Румъния и Австрия. Трудно е да се намери икономическа или екологична логика, която да обясни защо рециклирането в България следва да струва 14 пъти повече, отколкото в съседни държави.

Парадоксът е още по-голям, защото по данни на самото МОСВ в България все още няма изградена инфраструктура за рециклиране на тези технологии, които ще започнат да излизат от употреба едва след 15–20 години. Въпреки това бизнесът и потребителите са задължени да плащат значителни суми още днес за бъдеща дейност, която не е калкулирана и не подлежи на ясен механизъм за отчетност.

Продуктовите такси увеличават цената на панелите с почти 30%, а на батериите – с близо 25%. Това оскъпява готовите соларни системи с около 10%, а системите за съхранение – с близо 20%. По-високите разходи неизбежно се отразяват върху цената на електроенергията.

Най-голямото противоречие е, че държавата оскъпява именно технологиите, които понижават цените на електроенергията и ограничават инфлационния натиск върху домакинствата и бизнеса. Батериите позволяват евтиният ток от ВЕИ да бъде използван във вечерните часове, когато потреблението и цените са най-високи. Така системите за съхранение се превръщат в реален инструмент за по-ниски сметки и по-достъпна енергия – цели, които са сред основните приоритети на правителството.

Последните месеци показаха, че България има реален шанс да се утвърди като водещ център за съхранение на енергия в региона. За да се случи това, правителството трябва спешно да приведе продуктовите такси към европейските нива. Не става въпрос за субсидии или специално отношение към сектора, а за премахване на бариери, които изкуствено оскъпяват стратегически технологии.

Батериите и ВЕИ променят енергетиката. Въпросът е дали регулациите ще помогнат на България да използва това предимство, или ще забавят една от най-значимите икономически възможности пред страната през следващото десетилетие.

Батериите позволяват евтиният ток от ВЕИ да бъде използван във вечерните часове, когато потреблението и цените са най-високи.