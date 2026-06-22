Поправяш, а не сменяш уреда с нов и печелиш още една година гаранция

Търговците задължително ще дават информация за наличие, разходи и начин за поръчване на резервни части

С една година да се удължи гаранцията, ако ремонтираме развален уред, вместо да го хвърлим и заменим с нов. Производителите и търговците ще са задължени да ни предоставят поправка на разумна цена, да поддържат резервни части софтуер и да ни дават информация.

Това гласят промени в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. С тях се привеждат в съответствие европейски директиви, целящи да насърчат кръговата и устойчива икономика. Основната идея е

да се насърчи ремонтът

на стоки, като така се удължава жизненият им цикъл, намаляват се отпадъците от електрическо и електронно оборудване, въглеродните емисии и се ограничава производството на нови уреди.

Оказва се, че значителен брой потребителски стоки, които могат да бъдат ремонтирани, се изхвърлят преждевременно, дори и да не им е изтекла гаранцията, се посочва в мотивите към проектозакона. Затова нова европейска директива, която ще влезе в сила от 31 юли 2026 г., насърчава финансово достъпни поправки.

Промените в закона се отнасят за перални, сушилни, съдомиялни, хладилници и други уреди, които се използват от домакинствата.

Самите търговци вече ще са длъжни да насърчават ремонта пред замяната с нова стока и да информират потребителите, че в този случай гаранцията ще се удължи с една година. Това обаче ще важи само за стоки, произведени след 31 юли 2026 г. Производителят, или упълномощени представители, вносители или дистрибутори могат да изберат как да информират потребителя - например чрез уебсайт по видим и открояващ се начин, чрез цифров паспорт на продукта или на мястото на продажба. Докато ремонтът тече,

продавачът може да предостави безплатно заместваща стока

или обновена по желание на потребителя. Но продавачът следва все пак да извърши ремонта в рамките на разумен срок. В случаите, когато е невъзможен, производителят може да предложи обновена стока.

Търговците ще са задължени да извършват ремонт в рамките на гаранционния срок, ако те нямат възможност, ще го правят чрез подизпълнител. Това ще се отнася и за производители извън ЕС, когато стоките им се продават в рамките на съюза. За да знаят потребителите към кого да се обърнат, директивата предвижда поредица от алтернативни компании, от които се изисква да изпълнят задължението на производителя за извършване на ремонт.

Новите изисквания на ЕК стимулират ремонтите и по-дългото използване на уредите, за да са намали количеството електронни отпадъци.

Дори фирма да спре производството на даден продукт, остава задължението да има резервни части за него. А ремонт не може да се отказва по икономически причини като например разходите за резервни части или единствено поради това, че предишна поправка е била извършена от други лица или потребителят я е направил сам.

След изтичане на гаранцията всички разходи, рискове и организационни затруднения, свързани с ремонта на повредена стока, се поемат изцяло от потребителите. Затова се въвежда задължение към производителите да дават информация къде може да се направи това. Това се отнася за перални, сушилни, съдомиялни, хладилни уреди, електронни екрани, прахосмукачки, продукти за съхранение на данни, мобилни телефони, таблети, машини и стоки, съдържащи батерии за леки транспортни средства.

Ремонтът трябва да е на разумна цена, за да не откаже хората от поправката

Би било полезно ремонтът да се извършва възможно най-близо до потребителя, за да се предотвратят ненужни разходи за транспорт и емисии, е записано в директивата.

Потребителят обаче има право да избира къде да се извърши поправката – не е задължително да е при производителя. Затова ЕК ще разработи специална

платформа, на която ще са изброени фирми и хора, извършващи ремонтни услуги,

продавачи на обновени стоки, купувачи на повредени за обновяване, колективни инициативи за ремонт. Платформата ще има подразделение за всяка държава в ЕС. Ако страните членки преценят, могат да поставят критерии за достъп като професионална квалификация или придържане към доброволни европейски или национални стандарти за качество.

Идеята е потребителят да може да сравнява различните доставчици на услуги и да си избере.

Промените в закона се отнасят за перални, сушилни, съдомиялни, хладилници и други уреди, които се използват от домакинствата.

и печелиш още година гаранция

Платформата ще е достъпна лесно и безплатно – ще има функции за търсене, за да филтрират по различни характеристики като категории стоки, наличие на временно заместващи стоки, показатели за качество, местоположението, показано с карта, времето, необходимо за извършване на услугата, възможност за трансгранично предоставяне на услуги. Сайтът ще е достъпен и за хора с увреждания.

България, макар че има тази възможност, няма да изгради своя отделна платформа, а ще използва общата европейска, на която ще има подразделение на български език, за да се спестят разходи. Комисията за защита на потребителите ще бъде националното звено за контакт.

Ще може да се използва и европейски формуляр за информация за ремонт на стоки. Той включва ключови параметри, според които потребителят да вземе решение кой майстор да използва - естеството на повредата, цената и срока, който му се предлага за ремонта, разходи за допълнителни услуги (например преместване или транспорт). Условията, посочени във формуляра, не могат да се променят в срок от минимум 30 дни – включително предложената цена, за да имат време потребителите да сравнят различни оферти.

От Асоциацията на производителите на домакински електроуреди в България - APPLIA, коментираха, че подкрепят директивата и винаги са насърчавали ремонта като основно средство за обезщетение. Членовете на асоциацията от години предлагат услугата за следпродажбен сервиз дори и дълго след изтичането на гаранцията, обясниха оттам. По тяхно мнение европейските изисквания са приложени балансирано във варианта на българския закон.

В директивата е записано, че държавите членки следва да предприемат най-малко една мярка за насърчаване на ремонта. Те могат да бъдат от финансов или нефинансов характер,

включително по-нисък ДДС

Може да се има подкрепа за колективни инициативи за ремонт, ваучери, местни или регионални онлайн платформи за ремонт, организиране или финансиране на програми за специални умения. В българския законопроект обаче не е посочено каква мярка ще избере страната ни.

Преди дни правителството прие изменения и в Закона за защита на конкуренцията, според които търговците ще дават информация за наличието, очакваните разходи и начина за поръчване на резервни части, както и указания за ремонт и поддръжка на стоките, които ни продават. Ще има и съобщение за законовата гаранция, включително и минималния срок от две години, или допълнителна, ако има такава, както и възможностите за доставка. За стоките с цифрови услуги и съдържание като телефони, телевизори и други трябва да има разяснение за безплатните актуализации на софтуера.

Освен това се дава право на потребителите

безплатно да прекратят всеки договор,

сключен от разстояние,

включително за финансови услуги. Търговецът трябва да предостави такава опция на интернет страницата си или в мобилното приложение и да информира потребителите къде се намира. Там трябва да пише “откажете се от договора тук” или друг подобен недвусмислен израз, който е лесен за четене.