1650 евро наем за двустаен – София е на път да се изравни с Париж (Графика)

Столицата ни се нареди на второ място сред 60 страни от цял свят по поскъпване

11 месеца преди Евровизия и без да знаем още точната дата на провеждането му, смелостта на наемодателите у нас, особено в София, съвсем се развихри.

Според Global property guide България и по-точно столицата София се класира на второ място сред 60 държави в света по ръст на наемите с годишно покачване на номиналния им размер от 12,32%. Пред нас е само Черна гора с 14,43%, сочат наскоро публикувани данни на сайта.

Данните се отнасят за първото тримесечие на тази година, сравнено с първото тримесечие на миналата, и са черпени от националните статистики на тези 60 държави и специализираните сайтове за имоти.

Но тенденцията специално у нас очевидно се запазва и през второто тримесечие, защото който и български имотен сайт да се отвори в момента,

изскачат бомбастични

обяви

Без претенция за изчерпателност, първенството държи малък двустаен апартамент в съвременна сграда в “Кръстова вада”, който има площ от 68 квадрата, върху които, естествено, се побират хол с кът за готвене, спалня, тоалетна с баня и тераса. Наемът му обаче е 1650 евро месечно. Вярно, че на снимките е показано съвременно и с вкус обзаведено жилище, намиращо се на 13-ия етаж с “прекрасен изглед към София”, който, кой знае защо, не е сниман. Но средната заплата в столицата през първото тримесечие според данните на НСИ е 1915 евро и ако наемателят получава точно толкова, почти цялата трябва да отива за наема.

Въпросната обява е пусната на 14 юни. Прави впечатление, че апартаментите с една спалня, които най-често се наемат дългосрочно, са с доста вариации в цените, като средно се получава 634 евро. Естествено, по-старите, със старо обзавеждане или в квартал, който не попада сред престижните, са с доста по-ниски наеми,

но и най-евтините не падат под

500 евро месечно

В същото време в най-динамично развиващите се райони като “Кръстова вада”, “Манастирски ливади”, “Витоша”, “Малинова долина”, дори в някои части на “Младост” и навсякъде, където има съвременни, наскоро построени кооперации, цената за същите по площ апартаменти не пада под 1000 евро.

Имотни експерти отдавна прогнозираха, че това ще се случи, като основната причина е свързана със самите цени на жилищата. София е динамично развиващ се град и привлекателен център за вътрешната миграция. Но след като години наред ръстът на цените ни класираше на първите места в Европа, цените на апартаментите стигнаха такива нива, че на практика едва 8% от жителите на София, получаващи среден доход, могат да си позволят да си купят жилище, ако не си помогнат със заем или някой друг не им помогне финансово.

Това

пренасочва хиляди хора към принудата

да наемат дом,

ако работата и кариерата им изискват да живеят в столицата.

Така се получава огромно търсене, а все пак предлагането е ограничено. Например в сайта imot.bg в момента има 12 741 обяви за двустайни апартаменти, които се дават под наем. Цифрата изглежда голяма, но е такава само на пръв поглед, защото голяма част от тези имоти се предлагат от по няколко агенции едновременно.

Освен това в числото влизат абсолютно всички апартаменти в “голяма София”, което включва и близките села и предградия. На ниво квартал и дори на ниво район, където човек, готвещ се да наеме жилище, ще търси апартамент, изборът всъщност далеч не е толкова голям.

Другата голяма причина

е свързана принципно с

имотния балон,

независимо дали се признава, че има такъв, или не. Еуфорията покрай влизането ни в еврозоната накара много наемодатели да преразгледат и индексират вече сключени договори за наем в посока нагоре. Пък и очевидно трескавото купуване през последните две години дава резултат в изкарването на пазара на нови жилища, чиито собственици смятат, че е дошло време и нещо да изкарат от инвестицията, която са направили.

Друг е въпросът дали представите им за това колко да изкарат имат нещо общо с действителността. Най-често апартаментите се предлагат под наем с обзавеждане.

Сайтът Global property guide дава примери с най-високите наеми именно за жилища с една спалня, които у нас наричаме двустайни, но само в най-големите градове по света. И от тях излиза, че в момента

в Лондон най-високият наем за такова

жилище е 2795 евро,

в Цюрих е 2720 евро, а в Амстердам – 2255 евро.

Ако това е все пак над нивата в София, има и градове, в които тези цифри се приближават до столичните. Например в Париж най-високите наеми за такова жилище са 1900 евро, в Люксембург – една от най-скъпите държави в Евросъюза, са 1800 евро, в Копенхаген – 1795 евро. А в Осло и в Мадрид са дори по-ниски от тези в “Кръстова вада” – съответно 1590 евро и 1555 евро, независимо че Норвегия е страшно скъпа държава.

Колкото до ситуацията на Балканите, тук ръстът на наемите също е впечатлителен, но не чак колкото в България.

Положението в Черна гора обаче е по-тежко, отколкото у нас, независимо дали гледаме само актуалните данни, или нарастването на наемите за по-дълъг период от време (виж инфографиката).

Причините за Черна гора са много специфични. На първо място, това е държавата от Западните Балкани, която е най-близо до членство в ЕС и безспорно очакванията от бъдещото присъединяване играят роля. Но Черна гора в същото време все повече се превръща в международно луксозно убежище за високоплатени чужденци. Освен това за разлика от София и Пловдив, които са разположени в равнини и на практика може да се застрояват и разрастват безкрайно, в Черна гора строителството е възможно само по тясното адриатическо крайбрежие между Будва, Котор и Тиват, защото малко по-нататък започва планинската част на страната.

На 20 май влезе в сила нова европейска

директива,

според която големите сайтове за краткосрочно отдаване на имоти под наем трябва да премахват обявите, в които наемодателят не е посочил уникалния номер от регистрацията на имота. Тя се прави в местната община по силата на Закона за туризма. Къщата или апартаментът се регистрира като място за гости, т.е. следва върху дохода от наем да се плаща данък, а нощувките да се отчитат в системата ЕСТИ, която е пряко свързана с Министерството на туризма, НАП и МВР.

Още когато директивата бе приета миналата година, прогнозите бяха, че

пазарът на краткосрочни наеми у нас

ще претърпи драстични промени

И това се е случило, показват данните от AirBNB и Booking. Справка в сайта на AirBNB показва, че преди 20 май обявите от България са били 10 200, а в момента са 5500, като със сигурност същото е съотношението и за столицата.

В Booking преди 20 май е имало 15 100 обяви от България, а в момента са 8000. Далеч не всички са за апартаменти или къщи за гости, има и за хотели, но така или иначе е ясно, че половината просто са били премахнати.

Преди 20 май някои собственици на жилища заобикаляха системата, като въвеждаха произволни цифри в полето за регистрация. След 20 май обаче платформите са длъжни да правят директна софтуерна проверка за действителност на номера и да премахват обявите, които са подвеждащи. Само че при намаляване на предлагането с 50% естествено цените се вдигат.