От кравеферми до винарни – продават агробизнеси, защото няма кой да работи

Това е сравнително нов тренд от последните 6-7 години

Проблемите в земеделието не са от вчера. Липсата на работна ръка, административната тежест, растящите разходи и несигурността на пазарите от години са сред най-често посочваните трудности от фермерите. За някои от тях тези предизвикателства се оказват достатъчна причина да намалят мащаба на дейността си, да се пренасочат към по-малко трудоемки култури или изобщо да се откажат от този сектор.

Напоследък обаче се забелязва и друга тенденция. На пазара все по-често се появяват не просто ниви, земеделска техника или животни, а цели работещи агробизнеси - кравеферми, оранжерийни стопанства, рибарници, розови масиви, винарни и други, изграждани с години и оборудвани така, че новият собственик да може да започне работа почти веднага.

“Има такъв тренд в последните 6-7 години. Хората решават, че след като имат една база, инвестирано е в нея с години и ако някой се появи и им даде един куп пари, да я продадат и да се откажат от земеделието. Дали заради липса на работна ръка, дали е наследствен имот и на наследилия го не му се занимава с такава работа, или заради това, че не се справят чисто икономичски - проблемите са комплесни”, коментира пред “24 часа” Георги Стоянов - председател на Българския фермерски съюз.

Той казва, че има дори имоти, които се продават за милиони, но това са стопанства от по 15 хиляди декара, с цялото възможно оборудване, за да се обработват. “Има такива, които фалират и се отказват, но на тяхно място идват нови, които влагат иновации и това ги прави конкурентни. Новата посока е

въвеждане на нови технологии и търсене на

добавена стойност

през преработката или през допълнителната оптимизация. В Европа е така и хората печелят. Като в България не можем да се възползваме и да реинвестираме в тази посока, ще продаваме бизнеси”, казва Стоянов.

Проверка на “24 часа” в сайтове за продажба на бизнеси показва необичайно разнообразие от подобни предложения. Общото между тях е, че не става дума за терени или сгради, а за завършени стопанства с техника, инфраструктура, разрешителни, а в някои случаи и с изградени пазари, марки и клиентски бази.

Една от интересните оферти е стопанство край Карлово с близо 200 декара сертифицирани бионасаждения от маслодайна роза. Цена не е посочена, определя се по договаряне. Към земята вървят система за капково напояване върху 185 декара, сондажи, възобновяеми енергийни източници, земеделска техника, използвана едва две години, както и 15 декара урегулиран терен със сгради и проект за бъдеща дестилерия. Само по предоставените данни стопанството е получило над 205 хил. лева субсидии през последните две години.

В разговор собственикът Евгени Спиров посочва, че продават, защото няма кой да работи, а държавата изисква еднодневни трудови договори. “Никой от малцинствата

не иска да подписва такива договори, защото

смята, че ще му спрат помощите

Тези договори са на хартия, ако имаш 100 работници и кампанията е 20 дни, трябва да попълниш ръчно 2000 договора на ръка”, посочва още Спиров. И допълва, че неговият бизнес има биосертификат, поради което е принуден да подава една и съща информация на шест различни формуляра към ведомства - от общинските служби до статистиката. Някои чиновници изпитвали софтуерни проблеми и така се губели по 15 дни за обработката на данните.

Уморих се, признава Спиров, който въпреки инвестициите в биопродукти и присъствието в световни платформи като Amazon, не вижда смисъл да продължава в среда, в която държавата стимулира чиновниците и безработните, но не и хората, които създават продукти.

Друг бизнес, качен за продажба, е имот, разпределен в 15 броя парцели с обща площ от 29 492 кв. метра, като всеки е с отделен идентификатор и в регулация. Мястото в момента се използва за животновъден комплекс за термична обработка и отглеждане на патици. Преди това е било свинекомплекс. Имотът има собствен водоизточник, сондаж от 100 метра, собствен трафопост, фотоволтаична система, къща на два етажа, производствен цех и други. Цената, за която се продава е 1,2 млн. евро.

На пазара се появяват и цели оранжерийни комплекси. Една от офертите включва над 20 декара собствена земя, десет оранжерии, автоматизирана система за напояване, собствено електрозахранване чрез фотоволтаици, складови помещения, хладилна камера и изградена

система за директни

продажби

към крайни клиенти. Към сделката се предлагат социалните канали на бизнеса, база с хиляди клиенти и регистрирана търговска марка.

Предлага се и рибовъдно стопанство на 40 км от София за сумата от 480 хиляди евро. Фермата разполага със собствена люпилня, осем специализирани басейна за отглеждане на пъстървови риби, системи за кислородно обогатяване на водата, собствен сондаж и всички необходими разрешителни. Особено впечатление правят производствените резултати. Ако през 2021 г. реализираната продукция е била 18 тона, то през изминалата достига до над 40 тона годишно.

Сред предложенията се откроява и бутикова винарна в района на Средно градище, а ако се намери купувач, то той трябва да извади 690 хиляди евро, за да придобие имота. Освен производствената база, оборудването и капацитета за производство на до 60 хил. бутилки годишно в сделката влиза и регистрирана търговска марка. Допълнителна възможност е развитието на винен туризъм чрез дегустации и събития. На разположение има и жилищна част с две спални помещения. Оказва се обаче, че част от собствениците търсят купувачи по чисто практични причини.

Такъв е случаят с Николай Орозов, който предлага за продажба 13 декара лешникова градина в село Елхово за 170 хиляди евро. Насажденията са на 10 години и вече дават плод. Към имота има обновена къща, стопански навес, сонда за вода и необходимата инфраструктура за продължаване на дейността. Причината за продажбата обаче не е свързана с проблеми в стопанството. Пред “24 часа” Орозов обясни, че градината е наследствен имот, а той вече стопанисва друго голямо лешниково насаждение на около 200 километра разстояние.

Поддръжката на двете стопанства

ставала все по-трудна

и решил да се раздели с единия имот.

Друг такъв проект е разработена животновъдна ферма, която се предлага за продажба заедно с кланичен пункт, собствен онлайн магазин и над 8000 клиенти. Стопанството разполага с 22 декара собствена земя и още 445 декара пасища под наем. В него функционират четири регистрирани животновъдни обекта за птици, месодайни говеда - породи “Блек Ангъс” и “Херефорд”, кокошки носачки и свине. На практика това е затворен цикъл на производство - от отглеждането на животните до преработката и продажбата на месото. Капацитетът позволява отглеждане на над 22 000 птици годишно, до 120 едри преживни животни и около 100 свине. Фермата разполага с пет хладилни камери, хладилен транспорт, специализирана техника за обработка и съхранение на месо, както и фотоволтаична система за собствено електрозахранване.

Стопанството продължава да работи и не е изоставено. Причината за продажбата обаче е, че собствениците са насочили значителна част от времето и ресурсите си към друг проект - изграждане на вилно селище в Троянския Балкан. Управлението на два мащабни бизнеса едновременно се оказва трудно, затова търсят купувач, който да продължи развитието на фермата. “Много държим на това, което сме изградили. Не бързаме и ще подберем внимателно на кого да го продадем”, обясниха собствениците, които не са посочили точна цена за продажбата на имота, ще бъде по договаряне. Излиза, че не всяка обява за продажба е знак за провал. Част от собствениците се оттеглят поради възраст, липса на наследници, желание да инвестират в други проекти или необходимост от преструктуриране на бизнеса си, но и нарастващите проблеми в сектора остават неизменен фактор за това.