25 г. след старта на разширението столицата може да има завършен околовръстен път

По-бавно е изграден само този в Белград, но Сърбия преживя война и бомбардировки

Всяка столица в държавите на Балканите си има своя околовръстна магистрала, която изкарва транзитния трафик извън чертите на града и не позволява това движение да разрушава улиците и булевардите и да трови въздуха.

Единственото изключение е София – ако вярваме на последните обещания, оставащите 8 километра, които трябва да свържат “Бояна” с “Люлин” с път с габарити на магистрала,

ще бъдат завършени към 2031 г. в най-добрия случай

Това означава, че превръщането на този път с дължина от почти 62 километра в аутобан отнема 25 години, защото разширяването започна през 2006 г.

АПИ поиска от бюджета 1 млрд. евро, т.е. излиза, че километър струва стряскащите 120 млн. евро. Обяснението е, че тези 8 километра минават през гъстонаселени градски територии, т.е. ще се правят множество естакади и детелини, които да обслужват локалния трафик. При “Княжево” пък се налага да се правят цял тунел и естакади, за да се преодолее трамвайната линия.

Освен това последните 8 км преминават през скъпи столични имоти в “Бояна”, “Княжево” и “Горна баня”, което ще изисква доста пари за обезщетения, а и немалко средства, за да се премести цялата подземна инфраструктура за електроснабдяване, водоснабдяване и канализация.

Проточването на строителството за толкова години позволи да бъдат изкупени терени на стратегически места, а цената им сега е значително по-висока и държавата трябва да плати скъпо за отчуждаването. Освен това у нас често работата се започва, без да има готов технически проект, от който да стане ясно колко ще струва конкретната отсечка, или пък този проект често се променя в движение.

Официалното име на това, което ще се строи занапред, е Югозападна дъга

Трасето започва от резиденция “Бояна”, минава през булевард “Цар Борис Трети”, после през Суходол, където ще се наложи да се укрепва стената на язовира, и ще се влива в магистрала “Струма” при “Люлин”. В заданията досега се казваше, че е задължително да се осигури подход към бъдещата Национална детска болница, която е близо до булевард “Никола Петков”.

На 29 май т.г. екоминистърката Росица Карамфилова съобщи след заседание на кабинета, че е сложила подписа си под ОВОС, който дава зелена светлина на проекта. В решението всъщност се казва, че не се налага да се прави нов екодоклад, защото въздействието на строителството ще е краткотрайно и локално, а ползите – големи.

Любопитното е,

че това е третото поред решение на МОСВ по казуса

Предишните две обаче изтекоха, без да е започвало строителство, защото ОВОС има срок на действие от 5 години, след което трябва да се иска нова оценка.

Регионалният министър Иван Шишков пък обяви, че следващата стъпка е проектирането и АПИ ще обяви обществена поръчка за него с осигурени 17 млн. евро за тази цел.

Проблемът обаче е, че май ще се наложи обществената поръчка да е на инженеринг, т.е. едновременно за проектиране и изпълнение, тъй като проектът е сложен и е редно една и съща фирма или обединение от фирми да свърши цялата работа и да носи отговорността за изграждането на цялото съоръжение. Но бюджет за 2026 г. все още няма, нито пък е ясно дали в него ще има предвидени средства за строителството. А тъй като целият процес ще се проточи минимум 4 години, не е и ясно каква част от необходимата сума трябва да се предвиди за 2026 г. и какви са гаранциите, че ще има пари за следващите години.

От съседните на България държави по-дълго – за 32 г., е завършен само 47-километровият Beograd bypass, защото строителството му започна през 1991 г., а приключва напълно през 2023 г. Само че веднага след старта му в Сърбия има война, а после и бомбардировки, така че там строежът е замразен за близо две десетилетия.

Стегнато сред нашите съседи работят по този въпрос в Северна Македония. Вярно е, че магистралният обход на Скопие е с малки размери – само 26 километра, но и там е имало доста проблеми, като например протести заради отчуждителните процедури. Въпреки това те представят пред предприсъединителните фондове на ЕС проекта като част от коридор 8, получават финансиране и го завършват напълно само за 7 години.

До средата на 90-те години Атина има почти същото околовръстно шосе като едновремешното софийско – едно платно с две ленти, по-широко само на входно-изходните точки на града. Но през 1996 г. дават изграждането на модерен магистрален ринг, дълъг 70 километра, на концесия, а след 2000 година, когато Атина е избрана за провеждането на следващите олимпийски игри, мобилизират допълнителни средства, така че съоръжението е станало готово навреме за игрите, т.е. е направено само за 8 години. Attiki Odos, както се нарича тяхното околовръстно, в момента е едно от най-натоварените и най-модерни такива съоръжения в цяла Европа.

Случаят с обхода на Букурещ е по-интересен и може да се сравни донякъде със София. Всъщност в Букурещ има две околовръстни шосета. Едното е вътрешно, по-малко, изградено е още в края на ерата “Чаушеску” и в днешно време се е превърнало в голям градски булевард. Другото е съвсем ново – откриха го тази година.

Това е всъщност отделна магистрала – А0, дълга около 100 километра, и е построена изцяло “на зелено” върху празни терени. Скоростта на движение е до 140 км в час. Изградена е само за 7 години и е струвала на румънското правителство 1,2 млрд. евро, т.е. по 12-14 млн. евро на километър.