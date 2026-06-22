Китай наложи санкции на 10 американски компании в отговор на ограниченията от Вашингтон

Китай наложи санкции срещу 10 американски компании, за които твърди, че са свързани с Пентагона. Мярката е директен отговор на неотдавнашното решение на Вашингтон да ограничи достъпа на водещи китайски технологични гиганти до отбранителни договори в САЩ, предават Ройтерс, Асошиейтед прес и БТА.

От Министерството на търговията в Пекин обявиха, че на местните износители се забранява да доставят стоки с двойно предназначение към засегнатите дружества. Сред тях попадат ключови производители на военни дронове и предприятия за добив на редкоземни елементи.

Според китайското търговско ведомство рестрикциите целят да защитят националната сигурност на страната и да противодействат на неправомерното разширяване от страна на Белия дом на така наречения черен списък с китайски военни компании.

По-рано този месец САЩ включиха китайските технологични компании "Алибаба", "Байду", производителите на електромобили Би Уай Ди и "Нио", както и редица други фирми в списъка на компаниите, за които Вашингтон смята, че подпомагат китайската армия.

Макар включването в списъка да не представлява директна санкция, американското законодателство забранява на Министерството на отбраната на САЩ да сключва директни договори с тези компании от края на юни, а от 2027 г. и да купува техни продукти чрез посредници.

Според Министерството на търговията на Китай американските санкции противоречат на консенсуса, постигнат между китайския лидер Си Цзинпин и американския президент Доналд Тръмп по време на посещението на Тръмп в Китай през май.

Китайското министерство на търговията допълни, че китайските компании могат да кандидатстват за одобрение за износ на стоки, като уточни, че на компании или физически лица в трети държави им е забранено да прехвърлят продукти от Китай с двойна употреба към санкционираните американски фирми.

Десетте компании, засегнати от забраната са "Ейвиокс" , "Ред Кет Холдингс" и "Тийл Дроунс", "ИМСАР", "Джайа Роботикс" , "Бол Аероспейс енд Текнолоджис", "Ошкош Дифенс", "Ел Три Харис Меритайм Сървисис", "Ем Пи Матириълс" и "Ю Ес Ей Рейър Ърт".