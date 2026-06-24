REIB осигурява застрахователно покритие за над 80% от инсталираните и изграждащи се батерийни мощности в страната

Българският енергиен сектор преминава през една от най-мащабните си трансформации от десетилетия. След няколко години на изключително бързо развитие на фотоволтаичните проекти, фокусът се измества към следващата ключова стъпка в енергийния преход – системите за съхранение на енергия.

Тази промяна не е случайна. През последните години страната се утвърди като един от най-динамичните пазари за батерийни системи в Европа. Само през 2025 г. България се нареди сред лидерите в Европейския съюз по новоинсталиран капацитет за съхранение на енергия и отчете един от най-високите темпове на растеж на пазара. Очакванията са през следващите години батериите да се превърнат в ключов елемент за интеграцията на нови възобновяеми мощности и за осигуряване на по-голяма гъвкавост на електроенергийната система.

Според Делян Илиев, изпълнителен директор на REIB, България навлeзe в нов етап от развитието на сектора, в който съхранението на енергия e не по-малко важно от самото производство. Паралелно с развитието на батерийните системи България продължава да разширява и соларния си капацитет. Именно комбинацията между нови фотоволтаични мощности и съхранение на енергия постепенно се очертава като доминиращ модел за развитие на пазара през следващите години.

От защита на активите към защита на приходите

Традиционно застраховането във ВЕИ сектора доскоро беше насочено основно към защита на физическите активи – панели, инвертори, кабели, подстанции или батерийни системи. Днес това вече не е достатъчно.

Все по-често банките, инвеститорите и финансовите институции поставят друг въпрос: какво се случва с приходите, ако настъпи инцидент?

При съвременните ВЕИ проекти стойността не е само в оборудването, а в способността му да генерира приходи и да изпълнява финансовия модел, върху който е изграден проектът.

Това е особено видимо при системите за съхранение на енергия. За разлика от традиционните соларни или вятърни централи, при BESS приходите могат да се генерират чрез участие на балансиращите пазари, предоставяне на услуги за системна гъвкавост и ценови арбитраж, като най-често се структурират по модели като Tolling, Profit Share или тяхна хибридна комбинация.

Като лидер в застраховането на BESS проекти в България и Централна и Източна Европа, REIB осигурява покритие за над 80% от инсталираните и изграждащи се батерийни мощности в страната и за повече от 12 GWh проекти в Европа.

Натрупаният опит показва, че стандартните застрахователни решения невинаги отразяват спецификите на съвременните BESS проекти. Затова REIB разработи специални условия, създадени да отговорят, както на техническите особености на системите за съхранение на енергия, така и на нарастващите изисквания на инвеститори и банки.

В основата им стои покритието „Прекъсване на дейността", адаптирано към конкретния механизъм за генериране на приходи. То е структурирано спрямо начина, по който проектът реализира своя оборот - чрез Tolling, Profit Share или хибриден модел и позволява обезщетяване, както при пълно прекъсване на дейността, така и при частично намаляване на капацитета на системата вследствие на покрито застрахователно събитие.

Допълнително предимство е възможността обезщетението да бъде съобразено с реалния финансов модел на проекта и периода, през който резултатите от неговата дейност са засегнати. Това е особено важно при по-сложни проекти, при които възстановяването след инцидент може да отнеме значително време.

Специалните условия включват още покрития за отговорност към трети лица, както и разширение за внезапно и непредвидено замърсяване на околната среда - все по-важни елементи при оценката на риска и банковата финансируемост на проектите. Предвидено е и разширение, свързано с кибер събития и тяхното отражение върху застрахованото имущество. Това придобива все по-голямо значение при съвременните BESS системи, които разчитат на сложни EMS и SCADA платформи за управление и мониторинг.

Както отбелязва Илиев, при BESS проектите въпросът вече не е само какво ще се случи с оборудването, а какво ще се случи с приходите, ако системата не може да изпълнява функциите, за които е изградена.

Макар вниманието на пазара да е насочено към батерийните системи, управлението на риска остава ключово и за соларните проекти. Все по-честите екстремни климатични явления могат да доведат не само до физически щети, но и до отклонение от очакваното производство.

Затова все по-голямо значение придобиват решенията за защита при намален добив (Reduced Yield), които ограничават финансовите последствия при спад в производителността на централата и осигуряват по-предвидими приходи.

Предимството да бъдеш и инвеститор

Една от особеностите на REIB е, че компанията не е само застрахователен брокер, а и инвеститор в собствени соларни и BESS проекти. Това дава различна перспектива към риска. Когато си инвеститор, виждаш не само стойността на оборудването, а и влиянието на всяко събитие върху възвръщаемостта, финансирането и дългосрочната устойчивост на проекта.

Опитът от собствените проекти на компанията показва, че най-важните решения за управлението на риска се вземат много преди въвеждането на съоръженията в експлоатация. Сертификациите, техническите стандарти, изискванията на банките и правилното структуриране на покритията още в ранна фаза често се оказват решаващи за успеха на проекта.

„За вече почти 3 години работа с нашите собствени BESS проекти научихме много повече, отколкото могат да покажат десетки презентации и анализи. Когато управляваш реален актив, рискът престава да бъде теория и се превръща в ежедневна отговорност", казва Делян Илиев.

В ерата на съхранението на енергия конкурентното предимство няма да бъде само кой произвежда повече енергия, а кой успява по-добре да управлява риска зад нея.