И Полша със собствена марка електромобили

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Полската марка Izеra възкръсва благодарение на съюз с тайванския технологичен колос Foxconn и неговото автомобилно подразделение Foxtron.

Сделката е на финален етап, а премиерът Доналд Туск официално потвърди, че град Явожно ще се превърне в технологичен център на целия регион. Плановете са изграждането на мегазавод с капацитет от 400 000 автомобила годишно.

В него ще се сглобяват три изцяло електрически модела от популярния SUV сегмент, като серийното производство трябва да стартира през 2029 г.

Тайванският партньор, който е известен още и като най-големият производител на iPhone, ще осигури не само готови платформи, но и полупроводникови батерии от ново поколение, които също ще се правят в Полша.

Старите прототипи на Izera от 2020 г. (хечбек и SUV) са изоставени и новите модели ще стъпят върху модерната архитектура от второ поколение на Foxtron.