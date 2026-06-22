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И Полша със собствена марка електромобили

Георги Луканов

[email protected]

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Електрическият кросоувър Foxtron Cavira. Снимки: Foxtron

Полската марка Izеra възкръсва благодарение на съюз с тайванския технологичен колос Foxconn и неговото автомобилно подразделение Foxtron.

Сделката е на финален етап, а премиерът Доналд Туск официално потвърди, че град Явожно ще се превърне в технологичен център на целия регион. Плановете са изграждането на мегазавод с капацитет от 400 000 автомобила годишно.

В него ще се сглобяват три изцяло електрически модела от популярния SUV сегмент, като серийното производство трябва да стартира през 2029 г.

Тайванският партньор, който е известен още и като най-големият производител на iPhone, ще осигури не само готови  платформи, но и полупроводникови батерии от ново поколение, които също ще се правят в Полша.

Старите прототипи на Izera от 2020 г. (хечбек и SUV) са изоставени и новите модели ще стъпят върху модерната архитектура от второ поколение на Foxtron.

Електрическият кросоувър Foxtron Cavira. Снимки: Foxtron

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