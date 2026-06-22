Петролът сорт Брент падна под 80 долара след преговорите между САЩ и Иран

Световните цени на петрола тръгнаха надолу в началото на седмичната търговия в Азия след края на първия кръг от преговори между САЩ и Иран в Швейцария. Инвеститорите си отдъхнаха, след като иранският външен министър Абас Арагчи обяви, че Техеран е успял да си осигури изключения за износа на суровини и нефтохимически продукти, което премахна опасенията от дефицит на пазара, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

Към 07:16 ч. българско време европейският референтен сорт Брент поевтиня с 1,19 долара (1,48%) до 79,38 долара за барел. Търговията в понеделник обаче започна с рязък скок до 82,30 долара заради поредните заплахи на американския президент Доналд Тръмп за подновяване на военните действия и заканите на Иран отново да блокира стратегическия Ормузки проток.

Положителният развой на дипломатическата среща бързо обърна тренда, като подобни процеси се забелязаха и при американския лек суров петрол, чиито най-търгувани фючърси за август отчетоха лек спад до 75,64 долара за барел.

Фючърсите на американския лек суров петрол с доставка през юли наддадоха леко - с 13 цена до 76,73 долара за барел. По-търгуваните августовски фючърси спаднаха с 21 цента до 75,64 долара за барел.

"Спадът се дължи предимно на подобряващите се перспективи за дипломатически пробив между САЩ и Иран... което възроди надеждите, че санкциите срещу Иран в крайна сметка биха могли да бъдат облекчени", заяви Суганда Сачдева, основател на изследователската фирма "Ес Ес уелтстрийт".

Високопоставени представители на САЩ и Иран приключиха първия си кръг от преговори в Швейцария в понеделник, съобщиха посредниците Катар и Пакистан. Преговорите започнаха вчера съгласно условията на меморандум за разбирателство, постигнат миналата седмица, за удължаване на примирието с поне още 60 дни.