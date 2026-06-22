Бизнес гиганти с приходи за 1,5 трилиона долара призоваха за спешна електрификация на икономиката

Повече от 100 от най-влиятелните компании в света, сред които гиганти като "Нестле" и "ИКЕА", призоваха правителствата да поставят масовата електрификация в центъра на икономическите си стратегии. В отворено писмо бизнесът настоява за спешни мерки за ограничаване на зависимостта от резките колебания в цените на изкопаемите горива и за укрепване на глобалната енергийна сигурност, предават Ройтерс и БТА.

Под документа са се подписали общо 112 международни корпорации, генериращи колосалните 1,5 трилиона долара общи годишни приходи. Сред тях изпъкват имената на "Ибердрола", "Волво карс", "Юбър", индийската "Махиндра Груп", японската "Никон" и "Ливайс Строс".

Според авторите на инициативата, честите пазарни сътресения и нестабилността при петрола и газа подкопават предвидимостта и директно влошават конкурентоспособността на компаниите в глобален мащаб.

"Продължаващата зависимост от нестабилните пазари на горива излага икономиките на сътресения, които водят до резки повишения на цените, нарушават веригите за доставки и забавят инвестициите", пише в изявление, координирано от неправителствената организация "Коалиция Ние сме бизнеса" (We Mean Business Coalition) и Глобалния алианс за възобновяема енергия.

Според компаниите успешният преход към електрификация ще зависи в голяма степен от ясни и предвидими правителствени политики и реформи. Сред необходимите мерки са подобряване на организацията на електроенергийните пазари, инвестиции в електропреносните мрежи и ускоряване на процедурите по издаване на разрешителни, се допълва в изявлението.

В документа се отбелязва, че много правителства и компании преразглеждат енергийните си стратегии в отговор на скоковете в цените на енергията, включително последните, свързани с конфликта срещу Иран. Според бизнеса подобна нестабилност води до трайна несигурност, по-високи оперативни разходи и отслабване на конкурентоспособността.

Инициативата съвпада с началото на Лондонската седмица за действия в областта на климата, в рамките на която се очаква над 75 000 участници да посетят повече от 1000 събития, като участие ще вземат и водещи политици, инвеститори и ръководители на компании.

Призивът е в синхрон с усилията на Турция, която ще бъде домакин на конференцията на ООН за климата КОП31 в Анталия през ноември, за постигане на глобална цел електроенергията да покрива 35 на сто от световното енергийно потребление до 2035 година.

В изявлението пише още, че много от технологиите, необходими за електрифициране на ключови сектори като транспорта, сградния фонд и индустрията, вече са достъпни на пазара и могат да допринесат за намаляване на общото енергийно потребление.

„За да бъде постигнат необходимият мащаб, преходът към електрификация трябва да бъде ускорен чрез предвидими и благоприятни политически рамки", заяви Ким Хелстрьом, старши мениджър по климатична устойчивост в шведската модна компания "Хенс енд Мoриц" , по-известна с абревиатурата "Ейч енд Ем".

Според проучване, публикувано миналата седмица, 90 на сто от бизнес лидерите очакват дейностите на техните компании да бъдат електрифицирани в рамките на следващото десетилетие.