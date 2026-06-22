Международната делегация на проекта „Marco Polo Drive for Peace, Culture and Sustainable Development“ премина през България и направи специална спирка в шоурума на BYD в София на бул. „Хр. Колумб“ 43 в сградата на Еврохолд. Посещението беше сред ключовите моменти от европейския етап на инициативата, която следва историческия маршрут на Марко Поло между Европа и Азия, популяризирайки устойчивата мобилност, културния обмен и международното сътрудничество. BYD Group и премиум марката на групата - DENZA, са основни партньори на проекта в категорията на пътническите автомобили.

По време на визитата в София участниците в експедицията бяха посрещнати от екипа на BYD България и се запознаха с най-новите модели и технологии на световния лидер в електрическата мобилност. Гостите имаха възможност да разгледат отблизо гамата от електрически и plug-in хибридни автомобили на марката, както и да научат повече за визията на компанията за устойчив транспорт и иновации.

Особен акцент по време на посещението беше поставен върху развитието на BYD на българския пазар. Официален представител на марката в България е Авто Юнион EАД, която работи активно за утвърждаването на BYD като водещ избор в сферата на електрическата мобилност и за разширяването на достъпа до иновативни транспортни решения в страната.

Срещата в шоурума създаде възможност за обмен на идеи между представителите на международната делегация, екипа на BYD България и партньорите на марката, като основните теми бяха бъдещето на устойчивия транспорт, ролята на технологиите за намаляване на въглеродните емисии и необходимостта от по-тясно международно сътрудничество за постигане на устойчиво развитие.

Проектът „Marco Polo Drive“ обединява представители на бизнеса, науката и обществения сектор в пътуване с дължина над 15 000 километра, което демонстрира възможностите на съвременните електрически превозни средства при дълги международни маршрути. Инициативата е символ на свързаността между културите и на потенциала на иновациите да изграждат по-устойчиво бъдеще.

Посещението в шоурума на BYD в София подчерта значението на България като част от международния маршрут на проекта и като все по-важен участник в прехода към чиста и устойчива мобилност в региона.