Европейските фондови борси без ясна посока в днешната ранна търговия

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Докато инвеститорите анализират последния кръг преговори между САЩ и Иран индексите на европейските фондови борси не намират ясна посока в днешната ранна търговия, предаде Ройтерс.

Разговорите са ключови за възможното възстановяване на корабоплаването през Ормузки проток, ключов маршрут за световната търговия с петрол.

Цената на сорта Брент се понижи с 1,6 на сто и се търгува под 80 долара за барел, след като посредниците Катар и Пакистан съобщиха, че Вашингтон и Техеран са се договорили за пътна карта към окончателно споразумение и мерки за гарантиране на сигурността на корабоплаването в протока.

Иран обяви в неделя затваряне на водния път, което постави под съмнение устойчивостта на примирието, допълва Ройтерс.

Във Франкфурт DAX нарасна с 64,22 пункта до 25 050,04 пункта към 10:42 часа българско време, отбелязва БТА.

Парижкият CAC 40 се понижи незначително с 0,62 пункта или 0,01 на сто до 8420,52 пункта.

Лондонският FTSE 100 изтри 3,89 пункта или 0,04 на сто до 10 359,38 пункта.

Паневропейският Stoxx Europe 600 е нагоре с 0,25 пункта или 0,04 на сто до 635,86 пункта.

Технологичният сектор отчете най-силен ръст – средно с 1,2 на сто, като книжата на производителя на чипове „Инфинеон" (Infineon) и на компанията за полупроводниково оборудване „Аикстрон" (Aixtron) добавиха съответно 4,5 и 2,3 на сто към стойността си.

С 2.3 на сто поскъпнаха акциите на нискотарифния авиопревозвач „ИзиДжет" (EasyJet) , след като американският инвестиционен фонд „Кестълейк" (Castlelake) отправи оферта за придобиване на стойност 4,74 млрд. лири.

Книжата на френския производител на храни и напитки „Данон" (Danone) поевтиняха с 0,4 на сто след като съобщи, че придобива австралийската компания „Мейд" (Made).

Акциите на британския производители в областта на отбраната „Бабкок интернешънъл" (Babcock International) загубиха 3,3 на сто. Компанията отчете спад на годишната си печалба заради значителен извънреден разход - около 140 млн. лири, свързан с проекти за фрегати, отчита БТА.