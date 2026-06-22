Оптимизъм на азиатските борси след сигнали за пробив в преговорите между САЩ и Иран

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Предимно на положителна територия завърши днешната търговия на азиатските пазари. Добрите новини за основните борсови индекси се дължат на оптимизма на инвеститорите,

предизвикан от сигналите за напредък в дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта между САЩ и Иран, предава Дау Джоунс, цитиран от БТА.

Той бил подкрепен и от информацията, че Вашингтон и Техеран са се договорили за рамка на преговори с цел постигане на окончателно мирно споразумение в срок от 60 дни, както и за механизъм за гарантиране на безопасното преминаване на търговски кораби през Ормузкия проток.

На този фон цената на петрола сорт Брент отново се понижи под 80 долара за барел.

Японският индекс Nikkei 225 нарасна с 1,55 на сто до рекордните 72 353,96 пункта. Сред най-силно поскъпващите акции бяха тези на „Джей Екс Адвансд Металс" (JX Advanced Metals), които скочиха с 12 на сто, както и на производителя на индустриални роботи „Фанук" (Fanuc) с ръст от 6,5 на сто.

В Южна Корея индексът Kospi се повиши с 0,69 на сто до 9114,55 пункта. Със 7.6 н сто поскъпнаха аакциите на „Ел Джи Електроникс" (LG Electronics) след информации, че представители на компанията ще проведат срещи с ръководството на „Енвидиа" (Nvidia) за потенциално сътрудничество.

Книжата на производителя на чипове „Ес Кей Хайникс" (SK Hynix) добавиха 5,6 на сто към стойността си. Той изпревари по пазарна капитализация „Самсунг електроникс" (Samsung Electronics) и стана най-скъпата листвана компания в Южна Корея.

В Китай търговията завърши разнопосочно. Индексът в Шанхай Shanghai Composite нарасна с 1,8 на сто до 4163,10 пункта, а CSI 300 се повиши с 2,39 на сто до 5059,66 пункта. В същото време хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 0,63 на сто до 23 835,76 пункта.

Китайската централна банка (People's Bank of China - PBOC) остави без промяна основните лихвени проценти по кредитите въпреки слабите данни за вътрешното потребление и икономическия растеж.

На пазааара се следи и изостреното търговско напрежение между Пекин и Вашингтон, след като Китай наложи ограничения на десетки американски компании в отговор на разширяването на американския списък със санкционирани китайски дружества.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 се понижи с 0,14 на сто до 8816,10 пункта. Натиск върху пазара оказаха нови признаци за охлаждане на жилищния сектор.

На валутните пазари еврото се търгуваше за 1,1458 долара, а биткойнът поскъпна с 0,6 на сто до 64 159 долара.

Предпазливост сочат фючърсите на американските борсови индекси реди началото на търговията на Уолстрийт. Контрактите върху S&P 500 и Nasdaq 100 се понижават съответно с 0,4 и 0,6 на сто, посочва БТА.