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Затвориха павилион в село Лесидрен, продавал месо с изтекъл срок

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Разбиха павилион в село Лесидрен, продавал месо с изтекъл срок СНИМКА: Пиксабей

Затвориха павилион в ловешкото село Лесидрен, от който се продавало месо с изтекъл срок на годност и неясен произход. То е било открито при съвместна проверка на служители на РУ Угърчин, сектор „Противодействие на икономическата престъпност" при ОД МВР-Ловеч и представители на ОДБХ-Ловеч, извършена в петък.

Търговският обект е бил мобилен павилион, разположен на тротоара пред магазин за хранителни стоки. При проверката са установени продажба и съхранение на кайма и различни видове и разфасовки месо, с изтекъл срок на годност и неясен произход, както и нарушения на санитарните изисквания както в павилиона, така и в магазина, съобщават от полицията. 

За нарушенията са съставени констативен протокол, два протокола за проверка и са издадени предписания. Предстои служителите на ОДБХ да съставят акт за административно нарушение.

Павилионът е запечатан, а всички открити продукти са възбранени. Очаква се издаване на разпореждане от ОДБХ за унищожаването им.

Разбиха павилион в село Лесидрен, продавал месо с изтекъл срок СНИМКА: Пиксабей

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