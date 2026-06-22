Ще има нов план за управление на Витоша, догодина ще публикуват задание за изработването му

Отдавна изтеклият план за управление на Природен парк Витоша ще бъде заменен с нов 10-годишен план, но заданието, с което ще се търси кой да го изработи, ще е готово в началото на идната година. Това се разбра след консултативно съвещание в МРРБ, в което участваха министрите на регионалното развитие и на околната среда Иван Шишков и Росица Карамфилова, представители на природния парк, на общината, на земеделското министерство и други институции.

Сегашният план е от 2005 г. и е изтекъл през 2015 г., но оттогава просто се удължава, защото не е постигнато разбирателство между институциите и организациите, от които зависи изработването на нов.

"Това днес е само първата стъпка, ще търсим варианти по най-бързия начин да направим всичко възможно да спасим планината Витоша", каза регионалният министър Иван Шишков.

Според министър Карамфилова ще има консултативен съвет по изработване на заданието, който ще е максимално отворен и към природозащитни организации, и към всички, от които зависи опазването на природния парк и осигуряването на широк обществен достъп, който в момента е изцяло от автомобили.

Според депутата от "Прогресивна България" Явор Гечев проблемът с лифтовете на практика е решен законодателно и институционално - концесионерът има право да го модернизира в рамките на съществуващите сервитути на тези съоръжения. Само че според арх. Шишков очевидно модернизацията им няма как да стане със сегашните фундаменти на стълбовете, а и вероятно ще се наложи модернизация на станциите, което не може да се прави според сегашните правила. Всичко това налага вероятно да се правят и промени в закони, което обаче ще стане на следващ етап след изработването на план за управление.