Сбъднете мечтата за собствен дом в България с Първа инвестиционна банка

Все повече българи, живеещи и работещи в чужбина, търсят начин да останат свързани с родината, да осигурят сигурност на семействата си или да направят инвестиция. Покупката на имот в България е повече от финансова сделка – това е дом, който носи стабилност, спокойствие и усещане за принадлежност.

Именно затова Fibank (Първа инвестиционна банка) предлага специален продукт, съобразен с клиентското търсене – Ипотечен кредит за български граждани с доход от чужбина, сега с подобрени условия, съчетаващи прозрачност, гъвкавост и реални решения.

За кого е подходящ този кредит?

Продуктът е създаден за българи, които работят на трудов договор или като самонаети лица в държави, извън България. Той е подходящ както за тези, които искат да закупят имот в родината си, така и за клиенти, нуждаещи се от средства за текущи нужди – ремонт, довършителни дейности, образование или за погасяване на задължения.

Защо този ипотечен кредит от Fibank е точният избор?

Едно от основните предимства на продукта, което позволява реализирането на плановете без компромиси, е липсата на предварително фиксиран максимален размер на кредита. Клиентите могат да получат финансиране в зависимост от пазарната стойност на имота, служещ за обезпечение (жилищен, административен или търговски), което им дава по-голяма свобода при избора на жилище или инвестиционен имот. В рамките на ипотечния кредит може да се осигури и допълнително финансиране за ремонт и подобрения на закупения имот, без изискване за представяне на разходооправдателни документи. Допълнително удобство е възможността за кандидатстване за предварително одобрение на финансовите показатели, което дава на клиента по-голяма яснота и увереност още преди избора на конкретен имот.

При рефинансиране на ипотечен кредит, отпуснат от друга финансова институция, ПИБ може да покрие разходите за нотариални и държавни такси, свързани с учредяване на ипотека, в размер до 600 евро.

Допълнително, дългият срок за погасяване - до 25 години, както и равните месечни вноски осигуряват предвидимост и стабилност – ключови фактори при дългосрочно планиране от всеки клиент.

Кандидатстването е лесно и удобно – клиентите могат да подадат заявление онлайн, както и да получат безплатна видео консултация с банков експерт.

С този продукт Fibank подкрепя българите зад граница по пътя им към създаването на собствен дом и затвърждава ангажираността си за предоставяне на висококачествени финансови услуги в полза на клиентите.