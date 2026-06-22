Световният растеж на продажбите на електромобили почти спря, за разлика от Европа

Електрическите автомобили и plug-in хибридите все още са в подем в световен мащаб, но за разлика от само преди няколко месеца, вече не изглежда като неудържима вълна.

Според данни на Benchmark Mineral Intelligence, през май в световен мащаб са продадени около 1,8 милиона електрически и plug-in хибридни превозни средства, което е с 3 процента повече отколкото през същия месец миналата година и със 7 процента повече отколкото през април.

Около 7,5 милиона коли с електромотор са продадени в световен мащаб през първитепет месеца, само с 0,9% повече отколкото през същия период на 2025 г.

През май на европейския пазар са продадени около 420 000 електрически и plug-in хибридни автомобили, което е с 23% повече от година по-рано. През първите пет месеца продажбите достигнаха приблизително два милиона превозни средства, с ръст от 26%. Специалистите отдават този резултат на стимули за закупуване на електрически автомобили и високите цени на горивата, които отново тласкат купувачите към колите на ток.

Все по-важна роля играят китайските производители, които въпреки европейските мита продължават да завладяват пазара. Китайските електрически и plug-in хибридни модели са представлявали 19% от европейските продажби през 2025 г., а делът им продължава да се увеличава през 2026 г. Във Великобритания те вече представляват около 32% от продажбите в този сегмент, в Германия - 14%, а във Франция - 10%. Това показва, че европейският растеж е резултат не само от местната индустрия, но и от все по-агресивното китайско предложение.

В Китай картината е различна. Той остава най-големият единичен пазар за електрически и plug-in хибридни автомобили, но продажбите през май са спаднали с девет процента до около 990 000 превозни средства. През първите пет месеца са продадени 3,9 милиона, което е с 15 процента по-малко от предходната година. Основната причина за това е премахването на данъчните облекчения в началото на годината в Китай.

Най-големият проблем в момента е Северна Америка. През май там са продадени само около 120 000 електрически и plug-in хибридни превозни средства, което е с 26% по-малко от година по-рано. През първите пет месеца продажбите са спаднали с 25% до 580 000 превозни средства. Основните причини тук са субсидиите, тоест премахването на американските федерални данъчни облекчения за електрически автомобили.