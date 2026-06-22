Швеция спря пълния автопилот на Tesla

Шведската транспортна агенция се противопоставя на системата за пълно автономно шофиране на Tesla по една конкретна причина, след като пет държави в Европа индивидуално одобриха използването на контролираната система за автономно шофиране, а шеста страна е на път да го стори.

След като Нидерландия стана първата страна от Европейския съюз, която одобри технологията за пълно автономно шофиране на Tesla в началото на април, други последваха примера ѝ. Досега пълният автопилот на американската марка е одобрен в Литва, Белгия, Дания и Естония, като Гърция е потенциално следващата, тъй като в момента се обсъжда въвеждането.

Проблемът обаче не е в самата Tesla или в електрическите автомобили, а в нейната контролирана система за автономно шофиране и по-специално в една функция.

Швеция смята, че ще одобри системата, ако и само ако бъде премахната една специфична програма: "Speed ​​Offset" (компенсиране на скоростта), която позволява на шофьорите да превишават ограничението на скоростта с определен от тях марж.

В противен случай FSD работи в режим "константна максимална скорост", където автоматично се настройва към текущите пътни условия.

Шведската транспортна агенция TRV заявява, че "допускането на автоматизирана система систематично да превишава законовите ограничения на скоростта представлява риск както за правната рамка, така и за очакваните ползи за безопасността от автоматизацията на превозните средства. Ако това не се случи, Шведската транспортна администрация препоръчва TCMV да гласува против внасянето на това предложение."