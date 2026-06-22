Омбудсманът: Помощта за отопление е социално право, а не средство за управление на дефицита

Целевата помощ за отопление е социално право (МТСП), а не инструмент за управление на бюджетния дефицит. Това написа в свое становище омбудсманът Велислава Делчева.

То е изпратено до Министерството на труда и социалната политика и засяга проекта за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, публикувана в Портала за обществени консултации на 16 юни.

Предложението на социалното министерство предвижда промяна в Наредбата за целевите помощи за отопление, според която средствата за уязвимите домакинства вече няма да се превеждат накуп в началото на сезона, а ще бъдат разделени на две части.

Според предложения механизъм общият размер на помощта остава непроменен, но графикът за изплащане се модифицира изцяло. За месеците ноември и декември средствата ще се превеждат не по-късно от края на месеца, следващ този на отпускане на помощта, докато за периода от януари до март плащането ще се извършва до 31 януари на съответната година. За сравнение, през изминалия отоплителен сезон общата сума възлизаше на 606,70 лева за петте месеца.

От министерството посочват, че досегашната практика за еднократно изплащане на сумата натоварва сериозно държавния бюджет в рамките на един месец. Сред основните мотиви на ведомството са по-доброто управление на публичните ресурси и постигането на времево съответствие, тъй като анализите показват, че най-сериозните разходи за отопление се реализират в пиковия зимен период от декември до февруари.

В становището си Делчева изразява сериозни резерви към предложението помощта за отопление да се изплаща на два отделни транша вместо еднократно, както е досегашната практика и настоява за преразглеждане на решението. Целта е да се гарантирана възможността гражданите сами да избират начина, по който ще получат полагащата им се отоплителна помощ.

По думите на омбудсмана всяка промяна в начина на предоставяне на тази подкрепа трябва да бъде съобразена преди всичко с потребностите на хората, които разчитат на нея, а не единствено с бюджетни съображения.

Велислава Делчева подчертава, че значителна част от правоимащите домакинства се отопляват с дърва, въглища, пелети и други твърди горива, които обичайно се закупуват предварително и в по-големи количества още в началото на отоплителния сезон. Разделянето на помощта на две части може да затрудни хората да осигурят необходимото гориво навреме или да ги принуди да търсят заеми и допълнителни средства.

В становището се посочва още, че в много населени места доставчиците изискват плащане при доставката, а закупуването на по-малки количества впоследствие често е свързано с по-високи разходи. Това би намалило реалния ефект от социалната подкрепа и би поставило в по-неблагоприятно положение най-уязвимите домакинства.

Омбудсманът предупреждава, че подобна промяна може да доведе до невъзможност за своевременно закупуване на гориво, риск от ограничаване на отоплението през зимните месеци, задлъжняване и влошаване на здравословното състояние на възрастни хора, хора с увреждания, самотно живеещи лица и семейства с деца.

„Социалното подпомагане следва да се основава на уважение към човешкото достойнство и на доверие към гражданите, а не на предположението, че държавата трябва да взема решения вместо тях", пише омбудсманът.

Като решение Велислава Делчева предлага, ако бъде въведена възможност помощта да се изплаща на два транша, това да става единствено по желание на правоимащото лице или семейство, като изборът между еднократно и разсрочено изплащане да бъде заявяван още при подаването на молбата-декларация.