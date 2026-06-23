Новият електрически Smart залага на S-образно табло

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Бъдещото поколение на емблематичния градски автомобил Smart ForTwo е по-близо от всякога до пазарния си дебют, но истинската разлика от другите возила този път се крие в неговия интериор.

Вместо традиционните прави линии, новият Smart #2 въвежда уникално по рода си арматурно табло с S-образна форма.Това необичайно дизайнерско решение не е просто естетически каприз, а е разработено с цел максимална ефективност на пространството в ултракомпактната каросерия с дължина от едва 2,79 метра.

Самата повърхност на таблото е изработена от висок клас мрежест текстил и премиум материали, които засилват усещането за лукс, нетипично за сегмента на микроавтомобилите.

Зад волана е разположено изцяло дигитално табло с инструменти, а в центъра на S-образната извивка е позициониран големият мултимедиен екран.

Дизайнерите са успяли да вградят в тази специфична форма и две зони за безжично зареждане на смартфони.

Необичайното табло се допълва перфектно от друга голяма иновация в купето - премахването на двете отделни седалки за сметка на една обща, непрекъсната седалка тип "диван". Между двете места е оставено практично пространство за съхранение, което може да се трансформира в сгъваем централен подлакътник.

Освен с авангардния си салон, изцяло електрическият модел ще дебютира и с новата технологична платформа ECA, оборудвана с 35,7 kWh батерия за пробег до 300 километра с едно зареждане. Официалната премиера на серийната версия се очаква по време на салона в Париж през есента.