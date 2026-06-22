Още пет търговски вериги се включват в националната инициатива „Кошница с грижа", съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

В началото на месеца министър-председателят Румен Радев обяви старта на партньорството между държавата и търговските вериги, насочено към осигуряване на стабилност, предвидимост и социална отговорност в условията на инфлационен натиск. Инициативата е с хоризонт от поне шест месеца и предвижда отстъпки от минимум 15% спрямо редовните цени на продукти от първа необходимост.

"Днес създаваме стратегическо партньорство между търговските вериги и правителството, насочено към гарантиране на стабилност, предвидимост и социална отговорност към българските граждани във време на криза и висока инфлация". Това заяви Радев по време на представянето на националната инициатива „Кошница с грижа".

„Отговаряме на обществените очаквания и подкрепяме едновременно и крайния потребител, подкрепяме и българския производител", отбеляза той.

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски отбеляза, че с инициативата се постига намаляване с 15% на стоките от малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца. „В рамките на двустранните срещи, които проведохме с вас, някои поеха ангажимент и за много по-голям срок, някои поеха ангажимент и за разнообразяване на тези стоки", добави Абровски.

„На дневен ред е решаването на един много сериозен краткосрочен проблем – да покажем солидарност и социална отговорност към най-уязвимите домакинства, към пенсионерите, към хората, които имат нужда от силна подкрепа и координация между правителството, между модерната търговия, така че да излязат от тази спирала от кризи", заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев.

В първоначалния етап доброволно се включиха осем вериги, вече се присъединяват още пет.

Според организаторите „Кошница с грижа" има за цел да насърчи и по-широкото присъствие на български производители чрез включване на техни продукти в обособената потребителска кошница, като същевременно се търси по-голяма прозрачност в ценообразуването и ограничаване на нелоялни търговски практики. Инициативата се разглежда като възможен модел за по-устойчива подкрепа на домакинствата и стабилизиране на пазара.