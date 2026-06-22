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Назначиха Левент Мемиш за заместник-министър на икономиката

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Левент Мемиш СНИМКА: Уебсайт на Народното събрание

Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията е назначен Левент Орхан Мемиш. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Левент Мемиш е икономист по образование и има опит както в законодателната власт, така и в управлението на публични политики. Той е бил народен представител в 50-ото и 51-ото Народно събрание, избран от 20-и МИР – Силистра. В рамките на парламентарната си дейност е заемал поста председател на Комисията по електронно управление и информационни технологии. Роден е на 3 юли 1985 г. в Силистра. Владее английски и турски език.

С назначението си Мемиш ще подпомага работата на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията в изпълнението на политиките, насочени към подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и развитието на индустриалния сектор.

Левент Мемиш СНИМКА: Уебсайт на Народното събрание

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