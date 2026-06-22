КЗК глоби фирми за над 309 хил. евро заради заблуда на клиенти

Комисията за защита на конкуренцията наложи глоби за 309 689 евро на фирми, заради заблуда на клиенти. Това съобщиха от пресцентъра на КЗК.

Имуществени санкции са наложени на "Клас фуд" и "Алфа СД", защото са предлагали продкут като масло. Установено е, че продуктът, представян като масло "Deutsche Markenbutter", съдържа над 95% немлечни мазнини. Това е нарушение на чл. 31 от Закона за защита на конкуренцията, който забранява въвеждането в заблуждение за съществени свойства на предлаганите стоки и услуги и представлява сериозна опасност от увреждане на здравето на потребителите.

КЗК наложи на „Клас фуд" санкция в размер на 186 319,87 евро, а на „Алфа СД" - 123 369,62 евро. Преписката е образувана по искане на "Ростар БГ" и по време на проучването по нея било установено, че двете фирми са предлагали въпросния имитиращ масло продукт, въпреки лабораторни изследвания, които доказали съдържанието на немлечни мазнини. Сред тях са открити палмово масло, кокосови и ядкови мазнини, слънчогледово и соево масло, и дори свинска мас.

Според стандартите маслото е продукт, изцяло произведен от мляко. Именно затова обозначаването на продукт с толкова голям процент немлечни мазнини създава заблуда сред клиентите за състава и качеството, което може да се отрази на избора им, категорични са от КЗК.

Заблудата е по-голяма и заради използването на търговското наименование "Deutsche Markenbutter" – утвърден немски стандарт за качество на краве масло, добре познат на българските потребители и традиционно свързван с високи изисквания към състава и производството на продукта.

Маслата с това обозначение имат дългогодишно присъствие на родния пазар и се разпознаваеми за повечето потребители, заради качеството, произтичащо от строгите стандарти за производство.