Два танкера с 2 милиона барела петрол преминаха през Ормузкия проток

Два танкера със суров петрол с малко под 2 милиона барела петрол са преминали през Ормузкия проток днес, сочат данните от проследяването на корабите, цитирани от Ройтерс, съобщава БТА. Това е знак, че трафикът се засилва след по-слабите потоци вчера поради опасения относно преминаването през водния път.

В събота иранските военни обявиха, че затварят Ормузкия проток заради продължаващите израелски удари в Ливан. Те обвиняват САЩ и Израел в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня.

Ислямската република предупреди всички кораби да не се приближават до корабния коридор, който играе жизненоважна роля в световната търговия, и обвини за това продължаващите израелски удари в Ливан

Отделно два супертанкера, които могат да превозват максимум 4 милиона барела суров петрол, са влезли днес в Мексиканския залив през пролива, като един от корабите е посочил иракското пристанище Басра като своя дестинация, според отделни данни за проследяване на корабите и анализ от „Кплер" (Kpler).

Плаванията през Ормузкия проток все още са малка част от средните дневни преминавания на 125 кораба преди началото на войната с Иран на 28 февруари.