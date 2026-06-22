САЩ издадоха временен лиценз за производство, доставки и продажба на ирански петрол

Министерството на финансите на САЩ издаде днес общ лиценз, който разрешава производството, доставките и продажбата на суров петрол, както и на нефтохимически и петролни продукти с ирански произход до 21 август, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Съгласно меморандума за разбирателство, подписан миналата седмица между Вашингтон и Техеран, САЩ са се съгласили да разрешат износа на ирански суров петрол, петролни продукти и производни, както и всички свързани с това услуги, включително банкови операции, застраховки и транспорт.

Трансакциите, които са част от общия лиценз, включват внос в САЩ на суров петрол с ирански произход, както и на нефтохимически и петролни продукти.

Лицензът не разрешава сделки, включващи Северна Корея или Куба.

След като САЩ излизат от ядреното споразумение през май 2018 г. и постепенно въвеждат санкции за купувачите на ирански петрол. В началото Вашингтон предоставя временни изключения на някои страни (напр. Китай, Индия, Турция, Япония, Южна Корея), като те могат да купуват ирански петрол в ограничени количества. Всички изключения обаче са отменени през май 2019 г. и така реално се стига до „нулев износ".