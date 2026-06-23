450 фермери създадоха първото сирене, което е от 100% българско овче мляко

Суровината се събира от различни райони на страната

Над 450 овцевъди и козевъди от цялата страна застават зад “Сиренето на фермерите” - първия кооперативен млечен продукт в сектора, който достига до националната търговска мрежа.

Продуктът се произвежда от 100% българско овче мляко, събрано от ферми в различни региони на страната. На всяка опаковка е поставен QR код, чрез който потребителите могат да видят от коя ферма идва млякото, да се срещнат с хората, които го произвеждат, и да проследят историята на продукта.

Зад проекта стоят трите кооператива “Делиорман Груп”, “Шийп Груп – 2016” и “Северозапад – 2016” , създадени с подкрепата на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА).

“Бъдещето на българското животновъдство е в сдружаването. Когато фермерите работят заедно, те могат да създават собствени продукти, да договарят по-добри условия и да оставят добавената стойност там, където се създава - във фермите, семействата и регионите. Това е моделът, който работи успешно в цяла Европа и който ние изграждаме в България повече от десетилетие”, заявяват от НОКА.

Към момента сиренето може да се намери в три вериги у нас - “Лидл”, “Т-маркет” и “Билла”, каза за “24 часа” съпредседателят на асоциацията Симеон Караколев. До този момент продуктите на кооператива се предлагали само на фермерски пазари, като насипно краве сирене на килограм се предлага на цена от 6 евро, а овчето - 8 евро.

“Тепърва се фокусираме на пазара у нас, защото досега всичко отиваше за навън. Миналата година сме реализирали над 100 хиляди килограма”, обяснява Караколев.

Вече се работело и по нови продукти от овче и козе мляко, включително бутикови серии и продукти с висока добавена стойност. Паралелно с това кооперативите подготвят изграждането на собствена мандра и създаването на мрежа от мобилни и фермерски магазини в цялата страна. Целта е да се скъси веригата на доставка, да се намалят излишните надценки и по-голяма част от добавената стойност да остава при производителите.

