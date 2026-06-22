309 хил. глоба за менте на "краварката в левия ъгъл" – не е масло, а свинска мас, палма и соеви мазнини (Обзор)

За заблудата КЗК наложи една от най-големите санкции

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи една от най-големите глоби за заблуда на клиенти в историята си. Две български дружества - “Клас фуд” и “Алфа СД”, ще трябва да платят общо 309 689 евро, което представлява съответно 1,5 и 4,5% от нетните им приходи от продажби за цялата 2024 г. за това, че са заблуждавали купувачите на Deutsche Markenbutter, че им продават краве масло. Всъщност продуктът се оказва смесица от свинска мас, соеви, палмови, кокосови и ядкови мазнини и слънчогледово масло, се доказало от лабораторни изследвания.

Решението на КЗК е взето на заседание миналата седмица и по принцип може да се обжалва пред Върховния административен съд, но от публично известните телефони на двете фирми в понеделник не отговаряше никой.

Сигналът за разследването е подаден от българската фирма “Ростар БГ” ООД, която

е внасяла в България оригиналното немско масло,

което се рекламираше със слоган “Открий краварката в левия ъгъл”.

От фирмата забелязват в търговската мрежа масло със същото наименование, на което като вносител е отбелязана фирмата “Клас фуд”, купуват от него и го дават в акредитирана лаборатория. Резултатът показал, че продуктът е изцяло немлечна мазнина, независимо че съдържанието според етикета е “пастьоризирана сметана от краве мляко”. Тогава питат немския производител и той отговаря, че краве масло с подобен етикет не се произвежда от 2018 г.

По време на разследването на КЗК от “Клас фуд” се оправдават, че са само дистрибутор, а купуват “маслото” от другата фирма и само залепват върху пакетчетата етикет на български език. По закон обаче дистрибуторът също е длъжен да прави лабораторни изследвания на продуктите, които пуска на пазара, затова антимонополистите глобяват и двете фирми, макар и с различен по размер процент от приходите им.

В решението на КЗК се казва, че случаят представлява особено тежко нарушение на членовете от закона, които третират въвеждането в заблуждение на потребителите, защото

се излага на риск здравето на купувачите

Немлечните мазнини не са забранени за продажба в България, но на етикетите им изрично трябва да пише какво съдържат, освен това те се продават на отделни щандове от млечните продукти.