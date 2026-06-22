Иван Ангелов, ПБ: Бюджетът ще бъде внесен до края на юни

Бюджетът ще бъде внесен до края на юни, а социални съкращения няма да има. Това заяви пред БНТ заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от "Прогресивна България".

По думите му бюджетният процес върви по план и не се наблюдава забавяне. „Бюджетът очаквам да бъде внесен до края на месец юни", заяви той.

„Няма да има социални рязания, няма да има намаления по отношение на социалните плащания или пенсиите. Това е нещо което ще запазим, ще работим за оптимизация на разходите. Ще има сериозни административни мерки, където е възможно, където вследствие на анализите, които правим, където стане ясно, че е възможно", добави Ангелов.

Той допълни, че все още няма окончателно решение дали държавните служители ще започнат сами да плащат осигуровките си, тъй като разговорите по темата продължават и разчетите все още не са готови. Не е взето и окончателно решение за евентуално облагане на втори и трети имот.

„Това също е въпрос, който все още е дискусионен. Все още се обсъжда. Трябва да се види какъв би бил и ефектът и оценката на въздействие на едни подобни мерки", информира Ангелов.

По отношение на съдебната реформа Ангелов заяви, че законодателните промени вече са в напреднал етап. Той отхвърли критиките на опозицията, че управляващото мнозинство не е способно да провежда реформи.

„Измененията и допълненията в закона за съдебната власт вече минаха през комисия. Предстои да бъдат гласувани на второ четене в зала. Изключително експедитивни вътре. Аз не знам как и кой смята, че вървим тромаво. При положение, че за по-малко от два месеца, откакто се конституира този парламент, ние сме свършили спокойно мога да кажа много повече, отколкото за последните пет години беше свършено от редица управляващи мнозинства и предходни парламенти."

Като основни принципи на съдебната реформа той посочи необходимостта от ясни правила и прозрачен избор на членове на Висшия съдебен съвет.

Ангелов защити и необходимостта от поемане на нов държавен дълг, като подчерта, че предвиденият размер представлява максимален лимит и ще бъде използван само при необходимост.