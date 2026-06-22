ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бъдещият премиер Анди Бърнам не влиза в задкулисни...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23092977 www.24chasa.bg

Иван Ангелов, ПБ: Бюджетът ще бъде внесен до края на юни

2112
Иван Ангелов КАДЪР: БНТ

Бюджетът ще бъде внесен до края на юни, а социални съкращения няма да има. Това заяви пред БНТ заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от "Прогресивна България".

По думите му бюджетният процес върви по план и не се наблюдава забавяне. „Бюджетът очаквам да бъде внесен до края на месец юни", заяви той. 

„Няма да има социални рязания, няма да има намаления по отношение на социалните плащания или пенсиите. Това е нещо което ще запазим, ще работим за оптимизация на разходите. Ще има сериозни административни мерки, където е възможно, където вследствие на анализите, които правим, където стане ясно, че е възможно", добави Ангелов. 

Той допълни, че все още няма окончателно решение дали държавните служители ще започнат сами да плащат осигуровките си, тъй като разговорите по темата продължават и разчетите все още не са готови. Не е взето и окончателно решение за евентуално облагане на втори и трети имот.

„Това също е въпрос, който все още е дискусионен. Все още се обсъжда. Трябва да се види какъв би бил и ефектът и оценката на въздействие на едни подобни мерки", информира Ангелов. 

По отношение на съдебната реформа Ангелов заяви, че законодателните промени вече са в напреднал етап. Той отхвърли критиките на опозицията, че управляващото мнозинство не е способно да провежда реформи.

„Измененията и допълненията в закона за съдебната власт вече минаха през комисия. Предстои да бъдат гласувани на второ четене в зала. Изключително експедитивни вътре. Аз не знам как и кой смята, че вървим тромаво. При положение, че за по-малко от два месеца, откакто се конституира този парламент, ние сме свършили спокойно мога да кажа много повече, отколкото за последните пет години беше свършено от редица управляващи мнозинства и предходни парламенти."

Като основни принципи на съдебната реформа той посочи необходимостта от ясни правила и прозрачен избор на членове на Висшия съдебен съвет.

Ангелов защити и необходимостта от поемане на нов държавен дълг, като подчерта, че предвиденият размер представлява максимален лимит и ще бъде използван само при необходимост.

Иван Ангелов КАДЪР: БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)