Турция с най-голям скок в цените на новите семейни коли

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Цените на новите автомобили в Турция продължават да вървят нагоре, като най-сериозен е ръстът при семейните модели от среден клас.

Това сочи анализ на Центъра за икономически и социални изследвания (BETAM) към Университета Бахчешехир, пише БТА. Според доклада колите от клас C са поскъпнали най-много за година - 24,3%. Средната им цена през май меце е достигнала около 1,036 млн. турски лири, или около 19,5 хил. евро.

На второ място се нареждат малките автомобили от клас B. При тях увеличението е 24%. Средната им цена вече е около 760 хил. лири (14,3 хил. евро).

Семейните коли от по-високия клас D са поскъпнали с 23,7% и се продават средно за 1,486 млн. лири (около 28 хил. евро), а луксозните автомобили от клас E - с 23,4%, като средната им цена е 2,482 млн. лири (46,7 хил. евро).

Данните показват и сериозни разлики според вида двигател. Най-скъпи остават хибридите - средно 2,65 млн. лири (50 хил. евро), следвани от електромобилите - 4,083 млн. лири (76,8 хил. евро). Именно при електрическите коли е отчетен и един от най-големите годишни ръстове - 23,7%.

Бензиновите автомобили се продават средно за около 1,436 млн. лири (27 хил. евро), дизеловите - за 1,127 млн. лири (21,2 хил. евро), а колите на бензин и газ остават най-достъпни - средната им цена е около 607 хил. лири (11,4 хил. евро).