Акциите на "СпейсЕкс" се сринаха със 16% след борсовия дебют

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Акциите на космическата компания на Илон Мъск "СпейсЕкс" поевтиняха за трети пореден ден, като загубиха 16,43% от стойността си и достигнаха 154,60 долара за акция.

Въпреки спада книжата на компанията остават с около 22% над нивото от борсовия дебют на 12 юни - едно от най-големите събития на капиталовите пазари тази година.

В същото време "СпейсЕкс" направи първата си емисия облигации, като предложи дългосрочен необезпечен дълг. Компанията съобщи, че разполага с около 100,8 млрд. долара в налични средства и планира да използва набраните пари за погасяване на краткосрочно финансиране и за развитието на бизнеса.

Според източници, цитирани от CNBC, целта е да бъдат привлечени около 20 млрд. долара чрез продажбата на облигации, пише БТА.

Борсовият дебют на "СпейсЕкс" привлече огромен интерес заради мащаба на компанията, която инвестира милиарди в космически технологии, инфраструктура за изкуствен интелект и дата центрове.

След излизането на борсата състоянието на Мъск надхвърли 1 трилион долара, което го направи, поне на хартия, първия трилионер в света.

Мъск контролира около 85% от правата на глас в "СпейсЕкс" и притежава около 42% от капитала на компанията. Тази концентрация на влияние предизвика критики от мнозина, които повдигнаха въпроса за ролята на ултрабогатите в контекста на неравенството по света.

Дори от ООН коментираха, че хората с подобни финансови възможности носят по-голяма обществена отговорност за подкрепа на останалата част от обществото.