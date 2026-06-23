"Оракъл" съкрати 21 хил. души за година заради AI инвестиции

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Американският техгигант "Оракъл" е намалил служителите си с около 21 хил. души през 2026 г. на фона на мащабно преструктуриране и пренасочване на бизнеса към изкуствен интелект.

Към 31 май компанията е имала 141 хил. служители спрямо около 162 хил. година по-рано - спад с 13%.

Съкращенията са стрували на компанията 1,84 млрд. долара под формата на обезщетения и разходи по преструктуриране, спрямо 374 млн. долара година по-рано, пише БТА.

От "Оракъл" обясняват промените с реорганизация на управлението, промени в портфолиото и стремеж към по-висока ефективност.

Съкращенията идват на фона на глобалната надпревара в сферата на ИИ, която кара техкомпаниите да пренареждат бизнеса си. Според платформата Layoffs.fyi от началото на годината 196 техкомпании са освободили над 119 хил. служители.

"Оракъл", която години не можеше да настигне "Майкрософт" и "Амазон", се опитва да навакса чрез огромни инвестиции в дата центрове и ИИ инфраструктура. Именно затова компанията подписа мащабни договори с "ОупенЕйАй" и "Мета" за разширяване на капацитета си.

За разлика от някои конкуренти, които разчитат основно на собствените си приходи за финансиране на ИИ инвестиции, "Оракъл" използва комбинация от налични средства и нов дълг. Компанията очаква капиталовите ѝ разходи през настоящата финансова година да достигнат около 70 млрд. долара и планира да набере допълнително 40 млрд. долара чрез финансиране.

В същото време акциите на компанията са поевтинели с около 10% от началото на годината.