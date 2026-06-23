Продажбите на нови коли пак дръпнаха у нас, електромобилите се купуват почти два пъти повече

Българският пазар на нови леки автомобили отново се засили. Това се вижда от статистиката на АСЕА (Асоциацията на европейските производители на автомобили). През първите пет месеца на годината у нас са продадени точно 20 500 нови леко кили спрямо 19 463 през същия период на миналата година или с 5,3 процента отгоре. Най-голям интерес се наблюдава при електромобилите. До 1 юни 2026-а в България са пласирани 1565 возила изцяло на ток спрямо 836 през минатала година или с 87,2 процента повече.

Има повишен интерес и към хибридите и плъгин хибридите. При класическите хибриди увелечинениот е двойно (103 процента), а при зареждащите се хибриди - 63%.

Иначе при общите продажби само за май увеличението на пазара на нови автомобили е 11,5 процента - 4293 коли спрямо 3850 през май миналата година.

В целия ЕС хибридните електрически превозни средства остават най-популярният избор за задвижване сред купувачите, докато електрическите автомобили с батерии представлявт една на всеки пет регистрации. Плъгин хибридите пък завземат 9,7% от пазара в ЕС.

През първите пет месеца на 2026 г. са регистрирани 950 521 нови електрически автомобила, които заемат 20% от европейския пазар.

До края на май 2026 г. регистрациите на бензинови автомобили са намалели с 18,2%, като спадът е регистриран на всички основни пазари. Франция има най-рязък спад, като регистрациите са намалели с 36,8%, докато други ключови пазари също отбелязват двуцифрени намаления: Испания (-20,3%), Германия (-18,5%) и Италия (-17,3%).

Пазарът на дизелови автомобили продължава низходящата си тенденция, макар и с по-бавни темпове, като регистрациите намаляват с 16,6% и представляват 7,6% от регистрациите на нови автомобили, в сравнение с 9,5% миналата година.