Илияна Йотова ще връчи голямата награда „Банка на годината“ 2025

Президентът Илияна Йотова ще присъства тази вечер на церемонията по връчването на отличията „Банка на годината" 2025. По време на събитието тя ще връчи голямата награда в престижната класация, която има за цел да предоставя обективна оценка на постиженията на българските банки и развитието на банковия сектор в страната, съобщиха от пресцентъра на президентската институция.

Наградите „Банка на годината" се организират от Асоциация „Банка на годината", която е и техен официален учредител. Класирането се изготвя по методика, основана на утвърдени международни практики и разработена с участието на водещи експерти от банковия бранш.

Отличията се връчват от 1992 година и са сред най-утвърдените награди в българския финансов сектор.