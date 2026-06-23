ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румъния запазва средствата по Плана за възстановяв...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23095225 www.24chasa.bg

Илияна Йотова ще връчи голямата награда „Банка на годината“ 2025

620
Илияна Йотова СНИМКА: Велислав Николов

Президентът Илияна Йотова ще присъства тази вечер на церемонията по връчването на отличията „Банка на годината" 2025. По време на събитието тя ще връчи голямата награда в престижната класация, която има за цел да предоставя обективна оценка на постиженията на българските банки и развитието на банковия сектор в страната, съобщиха от пресцентъра на президентската институция.

Наградите „Банка на годината" се организират от Асоциация „Банка на годината", която е и техен официален учредител. Класирането се изготвя по методика, основана на утвърдени международни практики и разработена с участието на водещи експерти от банковия бранш.

Отличията се връчват от 1992 година и са сред най-утвърдените награди в българския финансов сектор.

Илияна Йотова СНИМКА: Велислав Николов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)