Над 270% ръст на терминалите и 238% повече търговци в „България БезБрой“ за година

10% от всички активни POS терминали в България се използват от търговци, които участват в програмата "България БезБрой" към декември 2025 г.

Програмата на Visa „България БезБрой“ продължава да ускорява дигитализацията на малкия и средния бизнес в страната, отчитайки значителен ръст през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на предходната година.

Данните на Visa показват, че броят на търговците, включени в програмата, нараства от 1360 през последното тримесечие на 2024 г. до 3230 през октомври-декември 2025 г., което представлява ръст от 238% на годишна база. Още по-силен е растежът при разплащателните терминали, които се увеличават от 1 409 до 3855 – или 274% ръст за същия период.На търговците, които участват в програмата "България БезБрой", се падат 10% от всички активни POS терминали в България към декември 2025 г.

Тези резултати затвърждават ролята на „България БезБрой“ на Visa като един от двигателите на дигиталната трансформация на малките и средните предприятия (МСП) в страната.

Програмата се реализира в партньорство с български банки, финансови институции, правителствени и неправителствени организации и има за цел да улесни приемането на дигитални плащания и да стимулира конкурентоспособността на бизнеса. Чрез преференциални условия, включително такса от 1% или по-малко от стойността на трансакцията и безплатни SIM карти за терминали (при необходимост), 20% отстъпка от цената на ПОС устройство при неговата покупка, инициативата подпомага МСП да преминат към модерни, сигурни и удобни платежни решения.

Програмата „България БезБрой“ е допълнително подкрепена и от промоция, която насърчава активното въвеждане на дигитални плащания от търговците. Кампанията, която продължава до 30 юни 2026 г., включва 15 награди от 1000 евро за търговци, които поставят POS терминал и осъществят поне 3 трансакции на него.

Като световен лидер в дигиталните плащания, Visa свързва милиарди потребители, близо 14 500 финансови институции и над 175 милиона търговски обекта в повече от 200 държави и територии. Мрежата на компанията създава доверие между страни, които не се познават, и позволява сигурно, бързо и безпроблемно движение на средства в реално време.В основата на тази глобална инфраструктура стои ясна мисия – да бъде най-добрият начин да плащаш и да получаваш плащания навсякъде по света .

Именно тази философия стои и зад „България БезБрой“.„Резултатите показват, че българските малки и средни предприятия все по-уверено приемат дигиталните разплащания като естествена част от развитието си. Чрез „България БезБрой“ ние не просто осигуряваме достъп до платежна инфраструктура, а създаваме устойчива среда, в която бизнесът може да расте, да бъде по-конкурентоспособен и по-близо до нуждите на своите клиенти“, коментира Петър Крилчев, генерален мениджър на Visa България.

Visa инвестира глобално в сигурност, иновации и устойчивост на платежната екосистема, като през последните години компанията е вложила милиарди долари в технологии и инфраструктура за защита от измами и киберзаплахи . Това позволява на малките търговци да разчитат на същото ниво на защита и доверие, което е налично за международните корпорации.

В световен мащаб Visa е дигитално подпомогнала близо 67 милиона малки и средни предприятия до края на 2023 г., надхвърляйки първоначално поставените цели.

„България БезБрой“ е част от този стратегически ангажимент за разширяване на финансовото включване и създаване на равни условия за достъп до глобалната икономика. Програмата предоставя подкрепа в три стратегически направления: улесняване на достъпа до дигитални плащания, насърчаване на изграждането на онлайн присъствие и стимулиране на потребителите да подкрепят малките местни бизнеси. По този начин „България БезБрой“ се превръща не само в инструмент за преодоляване на икономическите предизвикателства, но и в дългосрочна инвестиция в устойчивия растеж и дигитализацията на българската икономика.