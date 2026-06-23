Европейските борси стартираха деня на червено

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Фондовите пазари в Европа откриха днешната търговска сесия на червено, следвайки негативната тенденция при технологичните акции на азиатските борси и на Уолстрийт, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

В първите минути на търговията германският индекс DAX отстъпи с 1,1% до 24 857 пункта, като отново се понижи под психологическата граница от 25 000 пункта. Индексът MDAX също се насочи надолу, губейки 1,5% до 32 076 пункта.

Корекцията идва след значителното поскъпване на пазарите през последните седмици. В началото на седмицата DAX достигна 25 176 пункта – най-високото му ниво от началото на юни и само около 330 пункта под рекордния максимум, отчетен през януари.

Основен натиск върху пазарите оказаха технологичните компании. Европейският технологичен индекс се понижи с 2,7%, като сред най-засегнатите бяха производителите на полупроводници. Акциите на STMicroelectronics загубиха над 5%, а тези на холандската ASMI поевтиняха с 5,1%.

Под натиск се търгуваха и книжата на германския производител на чипове Infineon, след като инвеститорите започнаха да реализират печалби в сектора. Разпродажбите бяха провокирани от рязкото понижение при южнокорейските производители на полупроводници SK Hynix и Samsung Electronics.

Пазарните участници продължават да следят и очакванията за паричната политика. Данните от инструмента FedWatch показват, че инвеститорите вече залагат на общо увеличение на лихвените проценти в САЩ с 50 базисни пункта до края на годината заради инфлационния натиск, породен основно от по-високите цени на енергията.

На европейските пазари също остават очакванията Европейската централна банка да повиши основните си лихвени проценти с още 25 базисни пункта по-късно през годината.

На фона на общия спад акциите на DWS поскъпваха след по-оптимистични оценки за перспективите пред бизнеса на компанията.

Ръст отчетоха и книжата на Brenntag, след като дружеството подобри годишната си прогноза вследствие на по-добри от очакваното финансови резултати за второто тримесечие.

Инвеститорите наблюдават внимателно и развитието на преговорите между САЩ и Иран. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс потвърди, че разговорите за окончателно уреждане на конфликта продължават на техническо ниво. По думите му Иран е готов отново да допусне инспектори на Международната агенция за атомна енергия.

По-късно днес вниманието на пазарите ще бъде насочено към предварителните индекси на мениджърите по поръчките (PMI) за Германия и еврозоната, които са сред ключовите показатели за състоянието на икономическата активност.