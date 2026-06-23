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Китайска кола постави световен рекорд за обиколка на автопилот на емблематична европейска писта

Георги Луканов

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Xiaomi YU7 GT постави световен рекорд за автономна обиколка на Нюрбургринг

Xiaomi YU7 GT завърши първата автономна обиколка на емблематичната германска писта "Нюрбургринг Нордшлайфе" за 10:29.483, демонстрирайки производителността на електрическото си превозно средство и възможностите на софтуера за безпилотно управление.

Електрическият модел е преминал германската писта без човешка намеса, записвайки време за обиколка от 10 минути и 29,483 секунди. Това каране задава стандарт за софтуер за автономно шофиране в производство на една от най-взискателните състезателни писти в света.

Xiaomi YU7 GT е изграден на платформа 897V и батерия с капацитет 101,7 kWh. Електрическият му силов агрегат произвежда до 738 kW или 1003 конски сили, което позволява ускорение от 0 до 100 км/ч за 2,92 секунди и ограничена максимална скорост от 300 км/ч.

Твърди се, че моделът предлага до 705 км пробег (според китайския стандарт CLTC), докато системата му за бързо зареждане може да добави до 570 км пробег за 15 минути.

Xiaomi YU7 GT постави световен рекорд за автономна обиколка на Нюрбургринг
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