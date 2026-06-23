Китайска кола постави световен рекорд за обиколка на автопилот на емблематична европейска писта

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Xiaomi YU7 GT завърши първата автономна обиколка на емблематичната германска писта "Нюрбургринг Нордшлайфе" за 10:29.483, демонстрирайки производителността на електрическото си превозно средство и възможностите на софтуера за безпилотно управление.

Електрическият модел е преминал германската писта без човешка намеса, записвайки време за обиколка от 10 минути и 29,483 секунди. Това каране задава стандарт за софтуер за автономно шофиране в производство на една от най-взискателните състезателни писти в света.

Xiaomi YU7 GT е изграден на платформа 897V и батерия с капацитет 101,7 kWh. Електрическият му силов агрегат произвежда до 738 kW или 1003 конски сили, което позволява ускорение от 0 до 100 км/ч за 2,92 секунди и ограничена максимална скорост от 300 км/ч.

Твърди се, че моделът предлага до 705 км пробег (според китайския стандарт CLTC), докато системата му за бързо зареждане може да добави до 570 км пробег за 15 минути.