ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шеф в Mercedes: По-дълга работна седмица или по-ни...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23095398 www.24chasa.bg

Шеф в Mercedes: По-дълга работна седмица или по-ниско заплащане

Георги Луканов

[email protected]

548
Шефовете на Mercedes позират с наградата "Автомбил на годината в Европа" пред мосела CLA на салона в Брюксел. Снимки: Георги Луканов

Един от висшите мениджъри на Mercedes-Benz призова за дебат относно разходите за труд в Германия, обяснявайки, че търсенето е хората отново да работят по-дълго работно време.

"Трябва сериозно да обмислим връщането към 40-часовата работна седмица", заяви председателят на надзорния съвет на Mercedes Мартин Брудермюлер пред бизнес вестника Handelsblatt.

35-часова работна седмица е стандартна, макар и не правно обвързваща, в автомобилните фирми, включително Mercedes-Benz, които наемат служители по колективен трудов договор.

Работодателите и служителите в металургичната и електронната промишленост, която включва и автомобилния сектор, ще започнат преговори за нов двугодишен колективен трудов договор по-късно тази година.

Брудермилер предупреждава, че трудът в Германия е твърде скъп в сравнение с международните пазари.

"Вече нямаме предимство пред ключовите конкуренти по отношение на производителността. Имаме две възможности: или да намалим заплатите, или да накараме хората да работят по-дълго за същото заплащане", убуден е Брудермилер, който преди това беше управляващ директор на химическата индустрия BASF.

Шефовете на Mercedes позират с наградата "Автомбил на годината в Европа" пред мосела CLA на салона в Брюксел. Снимки: Георги Луканов
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)