Шеф в Mercedes: По-дълга работна седмица или по-ниско заплащане

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Един от висшите мениджъри на Mercedes-Benz призова за дебат относно разходите за труд в Германия, обяснявайки, че търсенето е хората отново да работят по-дълго работно време.

"Трябва сериозно да обмислим връщането към 40-часовата работна седмица", заяви председателят на надзорния съвет на Mercedes Мартин Брудермюлер пред бизнес вестника Handelsblatt.

35-часова работна седмица е стандартна, макар и не правно обвързваща, в автомобилните фирми, включително Mercedes-Benz, които наемат служители по колективен трудов договор.

Работодателите и служителите в металургичната и електронната промишленост, която включва и автомобилния сектор, ще започнат преговори за нов двугодишен колективен трудов договор по-късно тази година.

Брудермилер предупреждава, че трудът в Германия е твърде скъп в сравнение с международните пазари.

"Вече нямаме предимство пред ключовите конкуренти по отношение на производителността. Имаме две възможности: или да намалим заплатите, или да накараме хората да работят по-дълго за същото заплащане", убуден е Брудермилер, който преди това беше управляващ директор на химическата индустрия BASF.