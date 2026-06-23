Технологичните акции потопиха борсите в Азия

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Водещите фондови пазари в Азиатско-тихоокеанския регион приключиха деня със сериозни загуби, след като разпродажбите на технологични акции се задълбочиха и оказаха натиск върху световните борси.

Най-голям спад беше отчетен в Южна Корея. Индексът Kospi се понижи с близо 10% до 8203,84 пункта, а Kosdaq, който проследява компаниите с малка капитализация, загуби 7,94% и достигна 891,52 пункта. Заради рязкото поевтиняване на акциите Корейската фондова борса временно спря търговията за 20 минути.

Сред най-силно засегнатите компании бяха производителите на полупроводници. Акциите на SK Hynix и Samsung Electronics поевтиняха с повече от 12%.

В Япония индексът Nikkei 225 прекъсна серията си от осем поредни сесии на растеж и се понижи с 3,55% до 69 788,38 пункта. По-широкият индекс Topix загуби 2,56% и приключи деня на ниво от 3990,38 пункта.

Отрицателните настроения обхванаха и китайските пазари. Индексът CSI 300 отстъпи с 2,77%, докато Hang Seng в Хонконг се понижи с 1,1%, натежал от загубите при технологичните компании и производителите на електромобили.

Спадовете се прехвърлиха и в Европа. В началото на търговията паневропейският индекс Stoxx 600 загуби 1,2%, а технологичният подиндекс Stoxx 600 Technology се понижи с 3,2%.

Според анализатори корекцията е резултат от прибиране на печалби след продължителното поскъпване на технологичните компании, стимулирано от очакванията за бързото развитие на изкуствения интелект. Допълнително влияние върху пазарите оказват и очакванията за по-строга парична политика, като инвеститорите преоценяват прогнозите си за лихвените проценти в САЩ и Европа на фона на устойчивия инфлационен натиск.

Въпреки разпродажбите експерти отбелязват, че добрите корпоративни резултати продължават да бъдат важен фактор в подкрепа на фондовите пазари.

Междувременно цените на петрола продължиха да се понижават след съобщения за напредък в преговорите между САЩ и Иран за окончателно мирно споразумение и постепенно възстановяване на доставките през Ормузкия проток, пише БТА.

На Уолстрийт технологичният сектор също натежа върху индексите. S&P 500 се понижи с 0,37% до 7472,79 пункта, а Nasdaq Composite загуби 1,32% и завърши на ниво от 26 166,60 пункта. Единствено Dow Jones Industrial Average отчете ръст, добавяйки 148,01 пункта, подкрепен от почти 4-процентното поскъпване на акциите на Caterpillar.