Минималната заплата замразена на 620 евро до 2028 г., чиновниците плащат осигуровки

Минималната заплата се замразява на 620,20 евро до 2028 година. А чиновниците започват да плащат личните си осигуровки.

Това е предвидено в проекта на бюджет за тази година и бюджетната прогноза до 2028 година, които подготвя Министерството на финансите. Финансовият министър Гълъб Донев вече е уведомил колегите си в правителството, научи "24 часа". Още в сряда правителството планира да публикува проекта на бюджет до края на годината, а до 1 юли той трябва да е внесен в Народното събрание. Все още обаче не е разпратен на социалните партньори от синдикатите и бизнеса.

Минималната заплата няма да бъде актуализирана с механизма за автоматично увеличение, според който тя трябва да е равна на половината от средната заплата за предходната година, предвиждат плановете на Гълъб Донев. Така тя ще остане замразена на 620,20 евро за целия период 2026-2028 г.

Още от 1 август тази година държавните служители започват да плащат личните си осигуровки. Като през първата година те ще поемат 20 на сто от осигурителната тежест, а още на следващата ще плащат 40%, както е практиката за нормалните работещи българи. Като засега Гълъб Донев планирал да компенсира чиновниците за намалението на разполагаемия им доход, след като започнат да плащат осигуровките си. Тази стъпка на въвеждане на лична осигуровка важи и за съдии и прокурори. Няма да се въвежда обаче в МВР и армията.

Съкращенията в администрацията с 10% пък засега трябва да влязат от 1 септември тази година.

Планира се и увеличение на максималния осигурителен доход на 2300 евро още от 1 август тази година.

След днешната тристранка вицепремиерът Гълъб Донев обясни само, че всичко по бюджета ще се обсъди със социалните партньори. "Това са съвсем нормални писма, които са изпратени до разпоредителите, първостепенните разпоредители с бюджет, така че това, което сме дали като указание трябва да бъде изпълнено. Ще вървят ще преговори със социалните партньори, така че виждате тристранката заседава. Нищо не коментирам повече", каза той.