Бензин и дизел паднаха под 1,50 евро за литър и почти се изравниха

Цените на масовия бензин А95 и на обикновения дизел паднаха под 1,50 евро за литър и са вече 1,48-1,49 евро. Това се случва за първи път от средата на април за бензина и от март насам за дизеловото гориво.

Безспорно основната причина е, че преговорният процес между САЩ и Иран напредва и това смъкна котировките на петрола през последните две седмици на моменти дори под нивото от 80 долара за барел суров нефт от сорта Брент.

Освен това през последните дни са наблюдава усилено сближаване на цените на дизела и на бензина по колонките. На повечето места обикновеният дизел струва само с 1 евроцент по-скъпо от масовия бензин, а когато започнаха първите удари по Иран разликата беше от порядъка на 29 евроцента, като дизелът беше по-скъп.

В Лукойл например в момента в повечето обекти дизеловото гориво дори струва 1,48 евро за литър, докато бензин А95 – 1,49 евро.

Сближаването на крайните цени обаче ставаше постепенно през последните седмици паралелно със смяната на сезона. През февруари, когато започна войната в Близкия изток, беше все още зима, когато потреблението на дизел по традиция е по-голямо и това води до по-високи цени.

През лятото е обратното – расте потреблението на бензин, и в момента на практика цената от 1,49 евро за литър А95 излиза малко по-висока, отколкото ако успокояването на петролните котировки се беше случило месец-два по-рано.