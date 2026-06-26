Връщаме електрическа кола при твърде малък реален пробег

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германски съд прати обратно автомобил на дилъра, но приспадна от цената навъртените километри

Провежданата от години агресивна маркетингова политика на автомобилните производители обещава пробег, който значително се различава от действителния.

Това кара много от клиентите да недоволстват и да се чувстват излъгани, като мнозина вече се обръщат и към адвокати. В Германия решение на Окръжния съд във Вупертал присъди в полза на купувач на електрическо Peugeot e-2008. При реални условия пежото на ток изминава едва половината от заложеното в официалния каталог.

Вместо рекламираните по европейската процедура WLTP между 332 и 341 километра

собственикът обикновено постигал скромните 160 километра

И това се случвало при изключително икономично градско шофиране в Eco режим.

В резултат на това съдът разпореди дилърът да приеме обратно колата и да възстанови сумата на излъгания клиент. Автомобилните вносители отхвърлят всяка жалба с аргумента, че каталожните данни са просто абстрактна статистика и прогноза. Магистратите обаче бяха категорични, че официалният пробег представлява “обещано качество” и дефинира основателните очаквания, с които потребителят инвестира парите си.

Това съдебно решение стъпва на строги правни норми, хармонизирани в целия Европейски съюз, което означава, че подобна правна битка е напълно приложима и по българския Закон за защита на потребителите.

За да потърсите правата си в съда, изобщо не е нужно дефицитът да достига фрапиращите 50%, както е при делото във Вупертал. Според утвърдената европейска съдебна практика минималната законна граница е заложена много по-ниско. Ако реалният пробег

се отклонява с повече от 10% от официално обявените стойности,

това вече се счита за сериозен недостатък на стоката и е напълно достатъчно основание за предявяване на иск.

В разглеждания германски казус назначената техническа експертиза подложи автомобила на тестове и доказа 18% вроден дефицит на батерията дори в стерилна лабораторна среда (където колата постигнала едва 282 км вместо обещаните над 330 км). Това автоматично минава законовия праг от 10% и служи като неоспоримо доказателство за измамен пробег.

Литиево-йонна батерия

За да има успех такъв иск у нас обаче, клиентите трябва да изпълнят няколко условия

Колата да е закупена от дилър (юридическо лице), тъй като при сделки между частни лица по автокъщите отговорността за скрити дефекти е за купувача.

Освен това проблемът трябва да е постоянен, а не сезонен. Никой съд няма да уважи жалба за спад на пробега през зимата при минус 10 градуса, защото това е естествен физически процес за литиево-йонните клетки.

Ключовото оръжие на потребителя остава сертифицираната диагностика на индекса за здраве на батерията (State of Health), която да докаже преждевременно износване и отклонение извън позволената 10-процентова граница.

Трябва да се има предвид и че законът изисква преди съдебната намеса да се премине през официална процедура по рекламация, за да се даде шанс на търговеца да отстрани проблема чрез ремонт или софтуерен ъпдейт.

Купувачите трябва да знаят, че при разваляне на договора съдът удържа компенсация за изминатите до момента километри. Въпреки това предвид главоломната и бърза обезценка на електромобилите на вторичния пазар крайната съдебна развръзка остава изгодна за потребителя.