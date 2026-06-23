Леко понижение при юлските фючърси на газа, разнопосочни нива на българския пазар

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цените на юлските фючърси на природния газ на нидерландския хъб TTF се движат около 41,470 евро за мегаватчас към 13:00 ч. българско време, сочат данни на международната борса ICE, цитирани от БТА.

Търговията през деня е започнала от ниво 42,070 евро за мегаватчас, докато предходната сесия е приключила при цена от 41,887 евро за мегаватчас.

На българския пазар на платформа „Газов хъб Балкан" цената в сегмента „ден напред" за доставка на 23 юни е 41,17 евро за мегаватчас.

В сегмента „в рамките на деня" търговията вчера е приключила при 39,55 евро за мегаватчас, като същата стойност е и референтната цена за днешната сесия.