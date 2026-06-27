Богатите араби полудяха по китайски джип с невиждани глезотии

Автомобилът обединява офис, луксозен спа център и оборудване за къмпинг, но не отговаря на европейските изисквания за безопасност и емисии

Китайският високопроходим автомобил ROX Adamas (познат на някои пазари като Polestones 01) се превърна в хит сред елита в Обединените арабски емирства и беше официално приет от кралското семейство в Абу Даби като основно превозно средство за VIP гости.

Rox Motor е сравнително нов премиум бранд, създаден в Китай през 2021 г. За разлика от много други китайски производители те заложиха на стратегията първо да стъпят на международните пазари - най-вече в Близкия изток и Русия, преди да разгърнат масови продажби у дома.

Причината за този пазарен успех е съчетаването на три коренно различни функционалности в едно купе – мобилен бизнес офис, луксозен спа център и професионално оборудвана къмпинг зона.

Автомобилът се задвижва от високотехнологична система тип REEV (Range Extended Electric Vehicle) с удължен пробег. Тя използва 1.5-литров четирицилиндров бензинов турбодвигател, който няма механична връзка с колелата, а работи единствено като генератор на електричество.

Реалното задвижване се осигурява от два електромотора

- по един на всеки мост, които реализират интелигентно 4x4 задвижване с обща системна мощност от 350 kW (476 конски сили) и 740 Nm въртящ момент.

Това позволява на тежкия над 2.5 тона SUV да ускорява от 0 до 100 км/ч за 5,5 секунди. Енергията се съхранява в 44,5 kWh литиева батерия от CATL, която осигурява чист електрически пробег до 235 км по цикъла WLTC. При активиране на бензиновия генератор и пълен 70-литров резервоар, общата автономност на кросоувъра достига между 1226 и 1405 километра, което елиминира нуждата от зарядна инфраструктура при дълги преходи в пустинята.

За офроуд възможностите се грижи затворено въздушно окачване с адаптивни амортисьори и DCC алгоритми, позволяващи регулиране на просвета, като максималният клиренс достига 272 мм, а дълбочината на газене във вода е 770 мм.

Функцията за мобилен офис се поддържа от постоянна 5G свързаност, мощна изчислителна платформа и софтуер за видеоконференции в реално време, подпомогнати от изключителна шумоизолация на купето чрез акустични стъкла.

Акустичните стъкла предлагат много добра шумоизолация.

Сигурността при автономно шофиране се гарантира от три високотехнологични лазерни лидара (LiDAR) - един на покрива и два на предните калници, които сканират пространството в радиус от стотици метри

и позволяват на автомобила да се ориентира при пясъчни бури,

гъста мъгла и пълен мрак.

Ролята на луксозен спа център се изпълнява от втория ред седалки в 6-местната конфигурация, където са монтирани две индивидуални кресла тип “Нулева гравитация” (Zero-Gravity). Те се накланят електронно под ъгъл от 126 градуса,

разпределяйки теглото на тялото така, че да намалят налягането върху гръбначния стълб и ставите до минимум

Креслата разполагат с вградено подгряване, тристепенна вентилация и патентована система за дълбок шиацу масаж, контролиран чрез осем независими въздушни възглавници в облегалката. Пътниците отзад разполагат с 15.6-инчов сгъваем 3K екран на тавана за забавление и бизнес, а в централната конзола е интегриран истински хладилник с термопомпа, който може да замразява продукти до минус 6 градуса или да ги затопля до плюс 50.

Къмпинг функционалността на ROX Adamas се базира на пълната трансформация на задната част, където вторият и третият ред седалки се сгъват електронно до напълно равен под, позволявайки поставянето на фабричен 10-сантиметров надуваем матрак за обособяване на двойна спалня с дължина 2 метра. На задната врата е вградена патентована кухненска система, която включва индукционен котлон, сгъваем работен плот за рязане, места за съхранение на прибори и подправки, както и LED осветление за готвене през нощта. Към кухнята е свързан автоматичен воден диспенсър с вградена филтрираща система, който може да пречисти и достави вряла вода за чай или кафе за по-малко от 5 секунди.

Автомобилът лесно става на спалня.

Електрическата архитектура поддържа функцията Vehicle-to-Load (V2L), която извежда променлив ток с мощност до 3,3 kW извън автомобила, превръщайки го в мобилна електроцентрала, способна да захранва външни климатици, скари, хладилни чанти или осветителни системи в дивата природа без опасност от разреждане на батерията, тъй като бензиновият генератор се стартира автоматично при спад на заряда.

Цената за всички тези технологии на пазара в ОАЕ варира между 76 000 и 95 000 долара за официално сертифицираните версии, което е неколкократно по-евтино от европейските луксозни алтернативи със сходни размери. Този автомобил обаче не се предлага в ЕС и засега не покрива европейските изисквания за безопасност и емисии на бензиновия двигател. А единствените европейски пазари, на които присъства, са в Молдова и Русия.