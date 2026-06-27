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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23096166 www.24chasa.bg

Богатите араби полудяха по китайски джип с невиждани глезотии

Георги Луканов

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Богатите дубайци предпочитат китайския кросоувър ROX Adamas. Снимки: производителят

Автомобилът обединява офис, луксозен спа център и оборудване за къмпинг, но не отговаря на европейските изисквания за безопасност и емисии

Китайският високопроходим автомобил ROX Adamas (познат на някои пазари като Polestones 01) се превърна в хит сред елита в Обединените арабски емирства и беше официално приет от кралското семейство в Абу Даби като основно превозно средство за VIP гости.

Rox Motor е сравнително нов премиум бранд, създаден в Китай през 2021 г. За разлика от много други китайски производители те заложиха на стратегията първо да стъпят на международните пазари - най-вече в Близкия изток и Русия, преди да разгърнат масови продажби у дома.

Причината за този пазарен успех е съчетаването на три коренно различни функционалности в едно купе – мобилен бизнес офис, луксозен спа център и професионално оборудвана къмпинг зона.

Автомобилът се задвижва от високотехнологична система тип REEV (Range Extended Electric Vehicle) с удължен пробег. Тя използва 1.5-литров четирицилиндров бензинов турбодвигател, който няма механична връзка с колелата, а работи единствено като генератор на електричество.

Реалното задвижване се осигурява от два електромотора

- по един на всеки мост, които реализират интелигентно 4x4 задвижване с обща системна мощност от 350 kW (476 конски сили) и 740 Nm въртящ момент.

Това позволява на тежкия над 2.5 тона SUV да ускорява от 0 до 100 км/ч за 5,5 секунди. Енергията се съхранява в 44,5 kWh литиева батерия от CATL, която осигурява чист електрически пробег до 235 км по цикъла WLTC. При активиране на бензиновия генератор и пълен 70-литров резервоар, общата автономност на кросоувъра достига между 1226 и 1405 километра, което елиминира нуждата от зарядна инфраструктура при дълги преходи в пустинята.

За офроуд възможностите се грижи затворено въздушно окачване с адаптивни амортисьори и DCC алгоритми, позволяващи регулиране на просвета, като максималният клиренс достига 272 мм, а дълбочината на газене във вода е 770 мм.

Функцията за мобилен офис се поддържа от постоянна 5G свързаност, мощна изчислителна платформа и софтуер за видеоконференции в реално време, подпомогнати от изключителна шумоизолация на купето чрез акустични стъкла.

Акустичните стъкла предлагат много добра шумоизолация.
Акустичните стъкла предлагат много добра шумоизолация.

Сигурността при автономно шофиране се гарантира от три високотехнологични лазерни лидара (LiDAR) - един на покрива и два на предните калници, които сканират пространството в радиус от стотици метри

и позволяват на автомобила да се ориентира при пясъчни бури,

гъста мъгла и пълен мрак.

Ролята на луксозен спа център се изпълнява от втория ред седалки в 6-местната конфигурация, където са монтирани две индивидуални кресла тип “Нулева гравитация” (Zero-Gravity). Те се накланят електронно под ъгъл от 126 градуса,

разпределяйки теглото на тялото така, че да намалят налягането върху гръбначния стълб и ставите до минимум

Креслата разполагат с вградено подгряване, тристепенна вентилация и патентована система за дълбок шиацу масаж, контролиран чрез осем независими въздушни възглавници в облегалката. Пътниците отзад разполагат с 15.6-инчов сгъваем 3K екран на тавана за забавление и бизнес, а в централната конзола е интегриран истински хладилник с термопомпа, който може да замразява продукти до минус 6 градуса или да ги затопля до плюс 50.

Къмпинг функционалността на ROX Adamas се базира на пълната трансформация на задната част, където вторият и третият ред седалки се сгъват електронно до напълно равен под, позволявайки поставянето на фабричен 10-сантиметров надуваем матрак за обособяване на двойна спалня с дължина 2 метра. На задната врата е вградена патентована кухненска система, която включва индукционен котлон, сгъваем работен плот за рязане, места за съхранение на прибори и подправки, както и LED осветление за готвене през нощта. Към кухнята е свързан автоматичен воден диспенсър с вградена филтрираща система, който може да пречисти и достави вряла вода за чай или кафе за по-малко от 5 секунди.

Автомобилът лесно става на спалня.
Автомобилът лесно става на спалня.

Електрическата архитектура поддържа функцията Vehicle-to-Load (V2L), която извежда променлив ток с мощност до 3,3 kW извън автомобила, превръщайки го в мобилна електроцентрала, способна да захранва външни климатици, скари, хладилни чанти или осветителни системи в дивата природа без опасност от разреждане на батерията, тъй като бензиновият генератор се стартира автоматично при спад на заряда.

Цената за всички тези технологии на пазара в ОАЕ варира между 76 000 и 95 000 долара за официално сертифицираните версии, което е неколкократно по-евтино от европейските луксозни алтернативи със сходни размери. Този автомобил обаче не се предлага в ЕС и засега не покрива европейските изисквания за безопасност и емисии на бензиновия двигател. А единствените европейски пазари, на които присъства, са в Молдова и Русия.

Богатите дубайци предпочитат китайския кросоувър ROX Adamas. Снимки: производителят
Акустичните стъкла предлагат много добра шумоизолация.
Автомобилът лесно става на спалня.

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