Тръмп нареди ускорено развитие на квантовите компютри в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, с който поставя началото на ускорена програма за развитие на квантовите технологии и по-широкото им внедряване във федералната администрация.

Документът възлага на Министерството на енергетиката задачата да осигури квантов компютър с достатъчно голям изчислителен капацитет за научни изследвания. От Белия дом посочват, че целта е това да стане до 2028 г., въпреки че в самия указ не е записан конкретен краен срок.

Мярката е част от усилията на Вашингтон да запази водещите позиции на страната в една от най-бързо развиващите се технологични сфери. Няколко федерални институции, включително НАСА, ще трябва да подготвят петгодишни програми за внедряване и използване на квантови решения.

Квантовите компютри са смятани за следващата голяма технологична революция, тъй като обещават да решават задачи, които са практически непосилни за днешните най-мощни суперкомпютри. Специалистите очакват технологията да ускори развитието на науката в области като медицината, материалознанието, енергетиката и изкуствения интелект.

Наред с потенциалните ползи обаче, квантовите технологии пораждат и сериозни опасения за сигурността. Една от основните тревоги е, че бъдещи мощни квантови системи могат да направят неефективни част от използваните днес методи за криптиране и защита на данните.

Затова указът предвижда и мерки за укрепване на защитата на критичната инфраструктура в САЩ. Сред приоритетите са енергийните мрежи, водоснабдителните системи и други ключови обекти, които биха могли да станат уязвими при навлизането на квантовите технологии.

Големи технологични компании като Apple и Google вече работят по нови криптографски стандарти, предназначени да устоят на бъдещи атаки с помощта на квантови компютри.

Макар технологията все още да е в сравнително ранен етап на развитие, водещи компании в сектора смятат, че първите практически приложения на мощни квантови компютри могат да станат реалност още преди края на това десетилетие. Именно поради това между САЩ, Китай и други технологични сили се води все по-ожесточена надпревара за лидерство в областта на квантовите изчисления.