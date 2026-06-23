Роботи ще съветват министъра на иновациите Василев

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Министърът на иновациите Иван Василев обяви създаването на консултативен съвет от роботи към ведомството.

Това стана ясно на дискусия в рамките на технологичния форум „Уебит 2026" в Националния дворец на културата в София.

По думите на министъра новият съвет няма да замества хората, а ще служи като платформа за „визионерски разговор" за бъдещето на роботиката и приложението на изкуствения интелект в администрацията и обществото. Василев подчерта, че целта е ускоряване на дигиталната трансформация и по-широко внедряване на технологични решения в управлението и бизнеса.

Като първи „членове" на съвета той покани роботите Робърт и София, които участваха в събитието.

„Бъдещето принадлежи на нациите, които не се страхуват от технологиите, а ги използват като инструмент за трансформация", заяви министърът, като посочи, че България има потенциал да се утвърди като иновационен хъб в Европа и да привлича инвестиции във високотехнологични сектори.

В рамките на форума той представи и развитието на приложението „Сигма", което към момента показва движението на финансови ресурси в страната за последната година. По думите му следващата версия на системата ще включва и функционалности за проследяване и контрол на обществените поръчки, пише БТА.