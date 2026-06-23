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Електроенергията за бизнеса поскъпва на Българската независима енергийна борса

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Електроенергията за бизнеса поскъпва с 10 на сто утре в сравнение с днес. Снимка: Pixabay

Средната цена на електроенергията в пазарен сегмент „Ден напред" на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за утрешна доставка (24 юни) е 141,66 евро за мегаватчас без ДДС, показват данните след затварянето на търговията.

За сравнение, при предходната сесия средната цена е била 128,38 евро за мегаватчас, което означава увеличение от 10,34% на дневна база.

Пиковата енергия (09:00–20:00 ч.) за утрешния ден е изтъргувана при средна цена от 117,77 евро за мегаватчас, докато извънпиковите часове (01:00–08:00 ч. и 21:00–24:00 ч.) са достигнали 165,55 евро за мегаватчас.

Общият изтъргуван обем на пазара „Ден напред" възлиза на 98 758,82 мегаватчаса.

В сегмента „В рамките на деня" среднопретеглената цена за 60-минутните продукти е 126,46 евро за мегаватчас без ДДС.

При 15-минутните продукти средната цена към момента е 129,55 евро за мегаватчас без ДДС, пише БТА.

Електроенергията за бизнеса поскъпва с 10 на сто утре в сравнение с днес. Снимка: Pixabay

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