Режисьорът Дарън Аронофски: Изкуственият интелект създава впечатляващи образи, но те се забравят бързо

Изкуственият интелект (ИИ) не може да замени оригиналната технология на човека - разказването на истории. Това бе основното послание от дискусия в Европейския парламент, организирана от българската евродепутатка Ева Майдел от ЕНП/ГЕРБ.

Тя успя да събeрe на една маса световноизвестния американски режисьор Дарън Аронофски, българския актьор Юлиан Костов и водещи лидери в областта на европейската филмова индустрия, за да се опитат да начертаят бъдещето на креативността в ерата на алгоритмите.

Аронофски откри дискусията с примера за т. нар. двучасова главоблъсканица, според която всеки помни филм, който го е развълнувал преди години, но никой не помни какво е гледал след два часа скролване в инстаграм. Според него ИИ моделите създават впечатляващи образи, но те се забравят бързо, защото нямат емоционална мощ и човешка история зад себе си. Чрез своето ново студио "Primordial Soup" той вече експериментира с технологията за проекти като "1776". Това е поредица от филми за американската история, която досега е била финансово и логистично невъзможна за реализиране, но ИИ ще я направи реалност.

Той обаче предупреди, че в свят на фотореалистични фалшификати, въпросът за истината ще става все по-политизиран

"Разказването на истории може би е нашата оригинална технология. То е това, което ни обединява като вид. Какво е истинско и какво е истина ще бъде голям въпрос за разрешаване".

Ева Майдел подчерта, че за творческия сектор ИИ не е просто инструмент за производителност, а изцяло ново средство, през което историите могат да бъдат преживявани и споделяни. Тя посочи, че както камерата е променила рисуването, а звукът киното, така и ИИ днес променя самия творчески процес, като за първи път технологията участва активно в него.

Майдел постави в центъра на разговора нуждата от запазване на човешката воля и контрол над процесите, за да може изкуственият интелект да ни прави по-способни, а не просто по-зависими.

"Следващите поколения ще израснат със системи, които са способни, да обучават, да съветват, да създават, и да оказват влияние в мащаб, какъвто човечеството не е познавало до този момент. Затова мисля, че нашата колективна отговорност е да гарантираме, че тези инструменти помагат на хората да станат не само по-способни, но и по-информирани, и по-творчески версии на самите себе си", каза Майдел.

Българският актьор и продуцент Юлиан Костов внесе в разговора гласа на независимите артисти, които в момента изпитват паника от липсата на защита срещу нерегламентираното ползване на техния труд. Той подчерта, че иновацията трябва да помага на малките творци, а не само на големите корпорации и технологични гиганти.

"Мисля, че това трябва да е инструмент, който ни прави по-творчески и дава тласък на нас малките и независими артисти, а не на големите корпорации. За съжаление сега системата е устроена, така че звукозаписните компании и студиата да прибират всички пари. Благодарение на ИИ вече с почти нулеви разходи, хора, които не са артисти, създават изкуство и печелят от него", предупреди той.

Костов предложи три конкретни стъпки, за да може творбите на артистите да бъдат предпазени от злоупотреби с ИИ: единна система за съгласие за ползване на авторски труд, прилагане на европейските директиви за авторско право и изцяло нов модел на финансиране, при който печалбите отиват при създателите на оригинално съдържание, а не при копия, направени с ИИ.

"Когато съдържанието, създадено от ИИ, се монетизира на по-късен етап, по закон по-голямата част от приходите трябва да отиват при творците, върху чиито опит модела е обучен, а по-скромен дял при този, който е работил с него. Не трябва да е обратното, както се случва днес при липса на регулация", каза Костов.