Германия вдига пенсионната възраст след 2031 г.

Германският канцлер Фридрих Мерц подкрепи изцяло предложенията за реформа на пенсионната система и призова те да бъдат приложени без отлагане. Планът е изготвен от специална експертна комисия и цели да отговори на нарастващия натиск върху пенсионната система заради застаряването на населението, предаде ДПА, цитирана от БТА.

При представянето на доклада в Берлин Мерц подчерта, че всички 33 предложения трябва да бъдат реализирани като единен пакет. По думите му отделни мерки не бива да бъдат изключвани, защото реформата е замислена като цялостна стратегия за стабилизиране на пенсионния модел.

Комисията, в която участват 13 експерти и политици, беше натоварена да предложи решения за един от най-сериозните демографски проблеми пред Германия – рязкото увеличаване на броя на пенсионерите през следващите десетилетия при сравнително ограничен ръст на работещите, които финансират системата чрез осигурителни вноски.

Сред най-значимите предложения е постепенно повишаване на пенсионната възраст след 2031 г., когато тя трябва да достигне 67 години. Планът предвижда впоследствие възрастта за пенсиониране да се увеличава с по шест месеца в съответствие с нарастващата продължителност на живота.

Според авторите на реформата без подобни промени натискът върху системата ще доведе до чувствително увеличение на осигурителните вноски. Разчетите показват, че още до 2028 г. те могат да нараснат от сегашните 18,6% до 19,9%.

Пенсионната реформа е сред най-чувствителните теми в германската политика. Германия е изправена пред бързо застаряване на населението, а недостигът на работна сила и увеличаващият се брой пенсионери поставят под въпрос дългосрочната устойчивост на една от най-големите социалноосигурителни системи в Европа. Затова Берлин търси начини едновременно да ограничи ръста на разходите и да гарантира стабилността на пенсиите през следващите десетилетия.